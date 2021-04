Palát třemi body dotáhl Tampu k výhře v prodloužení, Voráček asistoval u obratu Philadephie

Hokejisté Tampy Bay si v NHL připsali výhru 4:3 v prodloužení nad Columbusem a to i zásluhou Ondřeje Paláta. Český útočník jeden gól dal na dva další přihrál. Jakub Voráček pomohl dvěma asistencemi k obratu Philadelphie s New Jersey na 4:3 po nájezdech. Za poražené jednou skóroval Pavel Zacha, který se ale neprosadil v rozstřelu. Filip Chytil podpořil jednou přihrávkou výhru New Yorku Rangers 6:3 nad Buffalem.

