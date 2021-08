Snad přijede, datum ale fakt nevím, říká o poháru vítěz Stanley Cupu a druhý muž Zlaté hokejky Palát

Stanleyův pohár se naposledy v Česku objevil před třemi roky, kdy slavnou hokejovou trofej vyhráli Michal Kempný a Jakub Vrána s Washingtonem. V posledních dvou letech se radovali další dva čeští hráči Tampy Jan Rutta a Ondřej Palát. Ale kdy letos přesně přivezou pohár domů, to zatím neví. Praha 10:36 14. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát | Zdroj: Profimedia

Patří k nejužitečnějším a nejúspěšnějším českým hráčům v zámořské NHL a připomínají to také aktuální výsledky ankety Zlatá hokejka, ve které byl těsně druhý za Davidem Pastrňákem.

Ondřej Palát vyhrál dvakrát po sobě slavný Stanleyův pohár a letos má - na rozdíl od loňského roku - šanci, že ho ukáže doma ve Frýdku-Místku.

„Nevím, nevím. Rád bych to věděl úplně přesně, ale není harmonogram. Snad přijede a uděláme něco ve Frýdku. Datum ale fakt nevím,“ vysvětlil pro Radiožurnál hokejový útočník.

I když neví přesně kdy, má alespoň zaručenou možnost letos přivézt pohár domů. Loni spolu s obráncem Janem Ruttou triumfovali a maximálně se s pohárem vyfotili, když to přeženeme, ty pravé emoce byly pryč.

„Byla to vždycky zklamání. Že se na něco těšíte celý život, že u toho budou rodiče a minulý rok to nevyšlo. Byli jsme tam sami, nikdo to vlastně neviděl a ani to nedorazilo do Česka,“ připomněl Palát složitou minulou sezonu. Ta poslední byla malinko lepší. Už částečně s diváky a opět s pohárem nad hlavou.

„Pořád je problém doletět do Evropy, tak snad dokonce týdne mi dají nějaký termín. Já to vidím někdy začátkem září, do té doby budu tady a pak asi odletím. Bude to větší akce, bude to ve Frýdku a nějak se to naplánovat musí,“ přizpůsobuje své plány den po dni Palát.

Neprozradil ale, jak by chtěl čtyřiadvacet hodin s pohárem v Česku prožít. „Plán mám, ale zatím to nebudu říkat, dokud nebudu vědět, že to stoprocentně přijede,“ říká třicetiletý hokejista. „Pro veřejnost taky, ale pak určitě v rodinném kruhu a mezi kamarády,“ nastínil alespoň částečně.

Každopádně, když loni nevyšlo Palátovi přivézt pohár ze slitiny stříbra a niklu kvůli koronaviru, raději ho vyhrál podruhé za sebou.

A to se povedlo v posledních 30 letech jen dvakrát Pittsburghu, Detroitu a právě naposledy Tampě. Takže jde o unikátní věc.

„Myslím, že jo. Obhájit Stanley Cup je něco neskutečného a jen tak někomu se to nepovede. Byl to Pittsburgh před pár lety, ale v novodobé éře toho platového stropu se to jen tak nestane.“

Doplňuje Ondřej Palát, který překonal, dá se říct, krajana z Frýdecko-Místecka a rodáka z Čeladné Pavla Kubinu, jenž vyhrál slavný pohár s Tampou v roce 2004. To byl první triumf v dějinách klubu.