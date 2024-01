‚Každý by měl dělat to, čemu rozumí.‘ Pavelec má na starosti výběr gólmanů pro světový šampionát

Brankáři by měli mít při mistrovství světa jasně stanovené role. Prosazuje to trenér gólmanů národního týmu Ondřej Pavelec.

„Každý by měl dělat to, čemu rozumí, a toho se držet. Tady to vyústilo tak, že jsem skončil, dal jsem si volno a pak přišla nabídka,“ popisuje rychlý přechod z ledu na lavičku Ondřej Pavelec, který byl už loni u zisku stříbrných medailí z juniorského mistrovství světa.

Pak si ho Radim Rulík s sebou vytáhl k seniorskému národnímu týmu, a tak se snaží najít ty nejlepší gólmany pro květnový šampionát. Právě krátká doba mezi kariérou hráče a trenéra mu pomáhá hlavně v komunikaci s brankáři působícími v zámoří. Všechny je totiž zná.

„Osobně, ano. Jestli je to výhoda, nebo ne, to poznáme, ale když vztah s nějakými máte, s některými jsem i hrál. Zatím na NHL v noci nevstávám, ale jsou záznamy a v době internetu si potřebné informace najdete,“ dodává gólman se zkušenostmi z nejslavnější hokejové soutěže světa.

To ale neplatí pro gólmany působící v české extralize. Ondřej Pavelec nejen že osobně sleduje zápasy na stadionech, ale jezdí do jednotlivých klubů sledovat brankáře i při trénincích.

„Na stadionu vidíte věci, které v televizi vidět nejsou, a to platí i o tréninku. Když ho vidíte naživo, tak se dá spoustu věcí vypozorovat. Čas na to mám, takže proč toho nevyužít,“ říká Pavelec.

S brankáři mluví Ondřej Pavelec nejvíc při reprezentačních srazech. Nikoho chytat neučí, ale vysvětluje detaily, které by v květnu mohly rozhodovat zápasy. Navíc chce jednotlivé gólmany poznat i po lidské stránce.

Pro pražský šampionát totiž realizační tým plánuje, že všichni hráči, a to i gólmani, budou dopředu znát své role v týmu.

„Role budou jasně dané. Během turnaje se může stát cokoliv, může se někdo zranit, může přijít nemoc a bude potřeba reagovat. Musíte ty kluky znát, vědět, čeho jsou schopní, a vysvětlit jim tu správnou roli,“ vysvětluje Ondřej Pavelec, který touží přidat ke zlatu a bronzu, které získal na mistrovství světa jako hráč, další medaili v roli trenéra.