Nechtěl jsem do sebe celý život nechat střílet pukem, říká o konci kariéry bývalý hokejista Ondřej Pavelec

Zahrál si na olympijských hrách i světových šampionátech. V nejlepší lize světa má za sebou 11 sezon a teď s kariérou končí. Kladenský rodák Ondřej Pavelec už snese označení bývalý brankář a vůbec s tím nemá problém, naopak. V 31 letech má před sebou nový život, jak sám říká.

Proč už nebudete hrát hokej?

Pro mě to zase tak velké témě nebylo. Vždycky jsem říkal, že hokej budu hrát do té doby, dokud mě to bude bavit, nebo o mě bude zájem v NHL. Teď se tyhle dvě věci daly dohromady. Říkal jsem to už několikrát, že jsem nikdy nechtěl hrát hokej do 40 let a tlačit to přes koleno. Myslím si, že by to nemělo cenu. Už jsem k tomu měl blízko minulý rok a nyní nastal ten správný čas.

Ondřej Pavelec nechce hrát jinde než v NHL, peníze z Ruska ho nelákají. Taky by jel třeba rád na hory

V 31 letech to působí, že jste skončil dost brzo.

Působit to tak může. Ale jak pro koho. Lidi z mého okolí překvapení nebyli. Byl jsem zvyklý hrát na nějaké úrovni, hrát s těmi nejlepšími. Zájem už nebyl, tak jsem se rozhodl skončit, protože hlava už by to nedala.

Někdo hraje sice do 40, ale nehraje na takové úrovni. To mě se prostě nechtělo. Hlavně jsem nechtěl jít do Ruska kvůli penězům. Byl jsem v NHL jedenáct let a byl by to pro mě velký skok. Na druhou stranu kluci, co jsou pořád zapálení do hokeje a chtějí ho hrát na jakékoliv úrovni, tak proč ne.

Spousta kluků chodí do Ruska si vydělat peníze, což každý chápe. Musí nějak zabezpečit rodinu. To nebylo o tom, že bych si myslel, že KHL nebo česká extraliga jsou špatné soutěže. Vevnitř jsem to ale měl nastavené tak, že chci hrát s těmi nejlepšími a to se mi do 31 let dařilo. Teď prostě nastal ten čas, aby to skončilo.

Co budete dělat teď?

Co jsem začal s hokejem v pěti letech, tak jsem pořád někde musel být a měl jsem všechno nalajnované. To teď nebude a já se na to těším. To byl taky jeden z důvodů, proč už jsem to nechtěl dál protahovat. Být půlku života na ledě, pořád mít rozvrh, to dalo zabrat a uvidíme, kam mě to v budoucnosti zavede.

Budete se dál pohybovat kolem sportu? Nebo spíš budete zahradničit, houbařit?

Hrozně rád jsem teď doma. Na druhou stranu bych chtěl dělat to, co jsem nemohl. Chtěl bych jet na hory, cestovat ne po hokejových destinacích. V první řadě si teď ale užívám to, že můžu být doma a nemusím někam odjet.

Nechci, aby to vyznělo špatně, ale prostě jsem nechtěl do sebe celý život nechat střílet pukem. Hokej se hraje šedesát minut na ledě, zápas trvá zhruba tři hodiny, ale co ten život mezi tím? Snažil jsem se nežít jenom hokejem, protože to není střed vesmíru.

Odmala jsem byl připravovaný na to, že hokej jednou skončí. Jestli skončí v pětadvaceti, nebo pětatřiceti nikdo nevěděl. Pro mě byl základ ten, abych až mě to přestane bavit, tak mohl skončit.

Končí léto a přichází pomalu zima. Máte už doma nabroušené lyže místo bruslí?

Já budu chodit pořád s kluky hrát hokej. Tentokrát už nebudu v bráně ale v poli. Pojedu na hory a chci se jet podívat za kluky na hokej, na to jsem se vždycky těšil. V klidu si sednu na tribunu s dresem Froldy (Michael Frolík – pozn. redakce) nebo Vorase (Jakuba Voráčka – pozn. redakce).