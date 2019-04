Hrál rok za Rudou Hvězdu v Číně. ‚Dělají moc, ale nedaří se. Na život to tam není,‘ říká hokejista Vitásek

Ondřej Vitásek vybojoval s libereckými Bílými Tygry v roce 2016 historicky první a zatím jediný titul. Zahrál si na mistrovství světa i olympijských hrách v Koreji. Poslední dvě sezóny pak strávil v Kontinentální lize. Nejprve oblékl dres ruského týmu Jugra Chanty-Mansijsk. Loni ho vyměnil za čínský Kunlun.

„Celá sezona byla taková zvláštní. Moc jsem nevěděl, do čeho jdu a země byla jiná, než jsem si představoval. Člověk si postupně zvykal, ale na život to tam určitě není. Je to dobrá zkušenost,“ říká Radiožurnálu k čínskému hokejovému angažmá Ondřej Vitásek.

Musel se vypořádat hlavně s náročným cestováním a časovými posuny. Původně měl klub půl sezony odehrát v Šanghaji, další v Pekingu kvůli propagaci a náboru malých dětí. Nakonec vedení rozhodlo jinak a Kunlun se v Pekingu představil jen ve dvou zápasech.

Pro Evropana přitom není jednoduché se tamnímu životu přizpůsobit. „Člověk má problém se domluvit i angličtinou, nejsou moc ochotní vám s něčím pomoci. I s jídlem to bylo náročnější, ale člověk si zvykne, pak mu to ani nepřijde a spíš se snaží najít lepší věci, aby to líp utíkalo,“ přemýšlí.

Před rokem se Kunlun probojoval dokonce do play-off Kontinentální ligy. Letos se Rudé Hvězdě nepodařilo na úspěch navázat.

Žádní hokejoví znalci

„Každý se chce probojovat do play-off. Jelikož je to nehokejová země a chtějí to začít budovat, je každý úspěch strašně důležitý. Dělají strašně moc věcí, ale moc se jim to nedaří. Možná mnohem víc lidí přilákají olympiádou,“ předpovídá.

Zatím to prý moc nefunguje. Často ani sto metrů od haly Číňané nevědí, že nějaký hokej existuje. „Třeba i tréninky pro děti nemají moc dobře poskládané. V Šanghaji to vzali jako zpestření, nějakou exotiku. Ale v Pekingu byli hladoví, doslova šíleli a zápasy si užívali. Je to i o tom, jak se hokej propaguje,“ vysvětluje.

V Kunlunu působili v sezóně také další dva čeští hokejisté - Tomášové Mertl a Kundrátek. Další česká jména čínští příznivci neznají.

„Podle mě často neví, kde leží Česká republika, nejsou to žádní hokejoví znalci. Hokej je tam na vzestupu, všechno tam teprve začíná,“ dodává Ondřej Vitásek o hokeji v Číně.