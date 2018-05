Ondřej Palát asistencí přispěl k výhře Tampy 4:2. Washington vede v sérii 2:1

Hokejisté Tampy Bay zvítězili i s přispěním jedné přihrávky Ondřeje Paláta ve Washingtonu 4:2 a snížili stav finále Východní konference NHL na 1:2. Český útočník asistoval u branky na 3:0, v polovině utkání ale domácí po jeho chybě snížili. Na straně poražených předvedl opět nešetrný zákrok Michal Kempný, který v předbrankovém prostoru krosčekoval Tylera Johnsona. Washington 6:49 16. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát | Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tampa Bay si vypracovala tříbrankový náskok v rozmezí 14. až 24. minuty. První dvě trefy zápasu vstřelila po podobných akcích v přesilovách hrách - Victor Hedman přihrával od modré čáry a střelou z první vymetli horní růžek Steven Stamkos z levého kruhu a Nikita Kučerov z pravého.

Obránce Washingtonu Kempný dostal v NHL pokutu za faul na hlavu Číst článek

Při třetím gólu Palát posunul puk do pravého kruhu Kučerovovi, který na sebe navázal protihráče i pozornost gólmana Bradena Holtbyho. Ruský útočník poté uvolnil ze druhé vlny najetého Hedmana, který zakončoval akci do prázdné branky.

Český útočník si vylepšil svou bilanci v play off na pět branek a pět asistencí, ale vzápětí svůj příspěvek znehodnotil chybou. Paláta ztratil u hrazení v obranném pásmu pod tlakem soupeře puk a Brett Connolly snížil.

Klid vrátil Tampě Bay ve 36. minutě Brayden Point, který se zorientoval ze všech nejlépe ve skrumáži před brankou. Washington zdramatizoval zápas gólem Jevgenije Kuzněcova až v závěru při hře bez brankáře, k níž se odhodlal už v 57. minutě. Ještě předtím mohl snížit Jakub Vrána, ale jeho střelu zastavila ve třetí třetině tyč.

Tampa Bay se v utkání strachovala i o zdraví svých dvou klíčových hráčů. Kapitán Stamkos schytal do pravého kolene střelu od spoluhráče Braydona Coburna. Johnsona poslal Kempný k ledu nešetrným úderem do horní části zad. Český obránce, který už minule krosčekoval do obličeje Cedrika Paquettea a vyfasoval za zákrok pokutu, byl za faul potrestán dvěma minutami. Oba útočníci Lightning se ještě vrátili do zápasu a dohráli ho.

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas:

Washington - Tampa Bay 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Branky: 31. Connolly, 57. Kuzněcov - 14. Stamkos, 22. Kučerov, 24. Hedman (Palát), 37. Point. Střely na branku: 38:23. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hedman, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Stav série: 2:1.