Byl jsem trpělivý a jsem rád, že to přišlo, shrnuje Flynn své působení v Třinci. Trenéři ale ví, co dokáže
Hokejový útočník Oscar Flynn vstoupil do nového angažmá v Třinci po přestupu z Liberce úspěšně. Hned v prvním extraligovém utkání se rozený střelec gólově prosadil a může tak být relativně v klidu.
„Byl jsem samozřejmě rád, příprava úplně nic moc neznamená, ale dostat se jen tak do zápasového tempa. Byl jsem trpělivý a vím, že to tvrdou prací přijde, a byl jsem rád, že to přišlo,“ říká Oscar Flynn k tomu, jak mu v přípravných zápasech trenéři hledali parťáky do útoku.
Poslechněte si, co říká hokejový útočník Oscar Flynn o svém novém působišti v Třinci
V úvodu sezony nastupuje s Andrejem Nestrašilem a Martinem Růžičkou v prvním útoku Ocelářů. Zatím oba domácí zápasy Třinec vyhrál.
„Výhry se počítají a my víme, že máme ještě na čem pracovat a blížíme se k tomu. Doufejme, že budeme takto ještě sbírat body dál,“ přeje si Flynn.
Přestup do Třince tak Flynn může po třech extraligových utkáních hodnotit pozitivně. „Je to skvělé, jsem hodně na zimáku, takže se mi tady líbí a jsem zatím spokojený,“ popisuje útočník Třince.
Jak slyšíte z výpovědí českého reprezentanta a odchovance Mladé Boleslavi, není to rozený vypravěč.
Co na něj trenéři?
Po posledním utkání s Libercem na něho reagovali oba trenéři, jak bývalý kouč v Liberci Jiří Kudrna, tak třinecký Zdeněk Moták.
„On asi Jirka potvrdí, že je to introvert. Samozřejmě adaptace na nové prostředí, na organizaci, město, lidi, spoluhráče, to nějakou dobu trvá. Myslím ale, že už si našel nějaké kumpány. Vždycky chodí poslední na jídlo a nimrá se v tom,“ postěžovali si na oko Zdeněk Moták a Jiří Kudrna na introverta Oscara Flynna.
Pokud ale malý a hbitý útočník nastřílí přes dvacet gólů za sezonu, jak je u něho zvykem, tak se může v jídle dále nimrat.
Na rozdíl od předchozího utkání s Libercem chystá na úterní zápas Ocelářů na ledě mateřské Mladé Boleslavi pro spoluhráče „svačinku“. Extraliga má kvůli Olympijským hrám nahuštěný program, hraje se třikrát týdně.
„Je to nabité a je důležité to chytit, aby tam nebyla nějaká špatná vlna. Toho se musíme vyvarovat,“ doplnil opět stručně Oscar Flynn, syn Brita a Češky.
