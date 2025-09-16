Byl jsem trpělivý a jsem rád, že to přišlo, shrnuje Flynn své působení v Třinci. Trenéři ale ví, co dokáže

Hokejový útočník Oscar Flynn vstoupil do nového angažmá v Třinci po přestupu z Liberce úspěšně. Hned v prvním extraligovém utkání se rozený střelec gólově prosadil a může tak být relativně v klidu.

Třinec Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Oscar Flynn

Oscar Flynn | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Byl jsem samozřejmě rád, příprava úplně nic moc neznamená, ale dostat se jen tak do zápasového tempa. Byl jsem trpělivý a vím, že to tvrdou prací přijde, a byl jsem rád, že to přišlo,“ říká Oscar Flynn k tomu, jak mu v přípravných zápasech trenéři hledali parťáky do útoku.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říká hokejový útočník Oscar Flynn o svém novém působišti v Třinci

V úvodu sezony nastupuje s Andrejem Nestrašilem a Martinem Růžičkou v prvním útoku Ocelářů. Zatím oba domácí zápasy Třinec vyhrál.

„Výhry se počítají a my víme, že máme ještě na čem pracovat a blížíme se k tomu. Doufejme, že budeme takto ještě sbírat body dál,“ přeje si Flynn.

Přestup do Třince tak Flynn může po třech extraligových utkáních hodnotit pozitivně. „Je to skvělé, jsem hodně na zimáku, takže se mi tady líbí a jsem zatím spokojený,“ popisuje útočník Třince.

Jak slyšíte z výpovědí českého reprezentanta a odchovance Mladé Boleslavi, není to rozený vypravěč.

Co na něj trenéři?

Po posledním utkání s Libercem na něho reagovali oba trenéři, jak bývalý kouč v Liberci Jiří Kudrna, tak třinecký Zdeněk Moták.

Hokejisté Třince zahájili sezonu výhrou 8:2 nad Olomoucí. Skórovaly také posily Kovarčík s Flynnem

Číst článek

„On asi Jirka potvrdí, že je to introvert. Samozřejmě adaptace na nové prostředí, na organizaci, město, lidi, spoluhráče, to nějakou dobu trvá. Myslím ale, že už si našel nějaké kumpány. Vždycky chodí poslední na jídlo a nimrá se v tom,“ postěžovali si na oko Zdeněk Moták a Jiří Kudrna na introverta Oscara Flynna.

Pokud ale malý a hbitý útočník nastřílí přes dvacet gólů za sezonu, jak je u něho zvykem, tak se může v jídle dále nimrat.

Na rozdíl od předchozího utkání s Libercem chystá na úterní zápas Ocelářů na ledě mateřské Mladé Boleslavi pro spoluhráče „svačinku“. Extraliga má kvůli Olympijským hrám nahuštěný program, hraje se třikrát týdně.

„Je to nabité a je důležité to chytit, aby tam nebyla nějaká špatná vlna. Toho se musíme vyvarovat,“ doplnil opět stručně Oscar Flynn, syn Brita a Češky.

Šest extraligových utkáních můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a v reportážních vstupech na Radiožurnálu. 

Tipsport extraliga
DatumČasVýsledekSérie
9. 9. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC Sparta Praha 2:3 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 8:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 1:3 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 18:00 HC KOMETA BRNO HC Litvínov 4:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 7:1 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 4:7 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 9. 18:00 Rytíři Kladno BK Mladá Boleslav 1:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 17:30 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 1:3 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 17:30 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:4 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA Rytíři Kladno 1:0 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 18:00 Mountfield HK, a.s. BANES Motor České Budějovice 3:4 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 18:00 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 4:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 9. 18:30 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 5:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 16:00 Rytíři Kladno Mountfield HK, a.s. 4:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 16:00 HC Energie Karlovy Vary HC Olomouc 2:4 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ BANES Motor České Budějovice 1:4 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 16:30 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 2:0 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec 4:2 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 4:1 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 9. 17:30 HC Litvínov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:3 Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 18:00 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 9. 18:30 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 9. 18:00 HC Olomouc Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 17:30 HC Litvínov HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 18:00 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 18:00 Rytíři Kladno BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 9. 18:00 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 15:30 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 9. 17:30 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 17:30 HC Litvínov BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 18:00 HC Olomouc HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 18:00 Rytíři Kladno HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 18:00 HC KOMETA BRNO HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 9. 18:00 HC Energie Karlovy Vary BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 9. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 9. 18:00 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 15:00 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 16:00 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 17:00 HC Olomouc BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 17:00 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 9. 17:30 HC Litvínov BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 17:00 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 18:00 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 18:00 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 9. 18:30 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 17:00 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 17:30 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 17:30 BK Mladá Boleslav BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 18:00 HC Olomouc Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 18:00 HC KOMETA BRNO Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 10. 18:30 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 16:00 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 16:30 Rytíři Kladno HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 17:00 HC Oceláři Třinec HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 17:00 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 10. 18:30 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 17:30 HC Litvínov Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 17:30 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 17:30 BANES Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 18:00 HC Olomouc HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
10. 10. 18:30 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 16:00 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 16:00 HC Sparta Praha BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 17:00 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 17:00 HC Olomouc HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 10. 17:30 HC Litvínov HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
15. 10. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 18:00 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 18:00 Rytíři Kladno HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 10. 18:30 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 16:00 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 16:00 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 16:00 Mountfield HK, a.s. Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 17:00 HC Olomouc HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 10. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 10. 17:30 BANES Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 10. 18:00 HC Olomouc HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
22. 10. 18:30 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 10. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 17:00 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 17:30 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 18:00 Rytíři Kladno HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
24. 10. 18:00 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 14:00 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 16:00 HC Sparta Praha HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 16:00 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 17:00 BANES Motor České Budějovice Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 10. 17:00 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 15:30 HC Litvínov HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 16:00 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 16:00 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 17:00 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 10. 17:00 HC Oceláři Třinec BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 10. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
31. 10. 18:00 HC Olomouc HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 15:00 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 15:30 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 16:00 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 16:00 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 11. 17:00 HC KOMETA BRNO BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 11. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
13. 11. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 18:00 Rytíři Kladno HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
14. 11. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 15:30 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 16:00 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 16:00 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 17:00 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 11. 17:00 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
20. 11. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
20. 11. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
20. 11. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 11. 17:30 BANES Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 11. 18:00 Rytíři Kladno HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 11. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 11. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 15:30 HC Litvínov HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 16:00 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 16:00 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 16:00 Rytíři Kladno HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 16:00 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 11. 17:00 HC Olomouc BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 12:00 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 18:00 Rytíři Kladno HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 18:00 HC KOMETA BRNO HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 18:00 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 11. 18:00 Bílí Tygři Liberec BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 11. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 17:00 HC Oceláři Třinec HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 18:00 Rytíři Kladno BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 18:00 HC Litvínov HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 11. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 15:00 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 15:30 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 16:00 Mountfield HK, a.s. BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 16:00 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 11. 17:00 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
3. 12. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 17:00 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 17:30 HC Litvínov HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 18:00 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 18:00 Rytíři Kladno Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
5. 12. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 15:00 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 16:00 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 12. 17:00 HC Olomouc Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 12. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
17. 12. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 17:00 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 17:30 HC Litvínov HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 18:00 Rytíři Kladno BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 18:00 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
19. 12. 18:00 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 16:00 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 16:00 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 16:00 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 17:00 HC Olomouc HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
21. 12. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 17:00 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 17:30 HC Litvínov BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 18:00 Rytíři Kladno HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 18:00 HC KOMETA BRNO HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 18:00 HC Energie Karlovy Vary BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 12. 18:30 HC Sparta Praha HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 17:00 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 12. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 15:00 HC Oceláři Třinec Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 15:30 HC Litvínov BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 16:00 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 16:00 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 17:00 HC Olomouc BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
28. 12. 17:00 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 17:00 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 18:00 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 12. 18:00 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 17:30 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 18:00 HC KOMETA BRNO Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 18:00 HC Energie Karlovy Vary HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 18:00 HC Olomouc Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
2. 1. 18:30 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 15:00 HC Oceláři Třinec HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 16:00 HC Sparta Praha Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 16:00 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 17:00 BANES Motor České Budějovice HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 1. 17:00 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 17:30 HC Litvínov Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 18:00 HC Olomouc HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 18:00 Bílí Tygři Liberec BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 1. 18:30 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
7. 1. 17:00 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 18:00 HC KOMETA BRNO HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 18:00 HC Olomouc HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
9. 1. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 15:00 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 16:00 Rytíři Kladno HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 16:00 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 17:00 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
11. 1. 17:00 BANES Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
12. 1. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
15. 1. 18:30 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 18:00 Mountfield HK, a.s. Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
16. 1. 18:00 HC Olomouc HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 15:30 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 16:00 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 16:00 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 16:00 Rytíři Kladno HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 16:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
18. 1. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 17:30 BANES Motor České Budějovice Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 18:00 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
23. 1. 18:30 HC Sparta Praha HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 15:00 HC Oceláři Třinec BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 15:30 HC Litvínov HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 16:00 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 16:00 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 1. 17:00 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
26. 1. 18:30 HC Sparta Praha HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 1. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 17:00 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 17:30 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 18:00 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 18:00 HC KOMETA BRNO BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 18:00 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
29. 1. 18:30 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
30. 1. 18:00 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 2. 16:00 HC Sparta Praha BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
22. 2. 16:00 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 17:30 BK Mladá Boleslav HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 17:30 BANES Motor České Budějovice HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 18:00 Rytíři Kladno HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 18:00 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
25. 2. 18:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 17:30 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 17:30 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 18:00 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 18:00 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 18:00 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
27. 2. 18:30 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 15:00 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 16:00 Rytíři Kladno HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 16:00 Bílí Tygři Liberec HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 16:00 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 16:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 17:00 BANES Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
1. 3. 17:00 HC DYNAMO PARDUBICE HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 HC Sparta Praha Rytíři Kladno —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 HC Litvínov HC Oceláři Třinec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
4. 3. 17:30 HC Olomouc BANES Motor České Budějovice —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 Rytíři Kladno HC Litvínov —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 HC KOMETA BRNO HC Olomouc —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 BANES Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -
6. 3. 17:30 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary —:— Mistrovství světa ve fotbale 2022, zápas -

David Procházka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme