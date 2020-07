Po půlroce návrat k běžnému životu. Hokejista Philadelphie Lindblom překonal vzácnou chorobu

„Ani nedokážu popsat, jak se cítím. Je to, jako bych měl narozeniny, Vánoce a další svátky najednou. Je mi skvěle,“ řekl Lindblom poté, co ve čtvrtek naposledy opustil onkologické centrum pennsylvánské univerzity a symbolicky zazvonil na zvoneček.

Linbdlom z Philadelphie musel přerušit kariéru. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou formu rakoviny Číst článek

Personál nemocnice se navlékl do triček s Lindblomovým jménem a číslem 23, hokejista jim na oplátku daroval svůj podepsaný dres. „Od rodiny po kamarády a fanoušky, nedokážu popsat, co pro mě jejich podpora znamená. Zejména na začátku to byly těžké časy. Všechna ta podpora mě ale uklidňovala, opravdu mi pomohla,“ citoval mladého Švéda server ESPN.

Spoluhráč českého útočníka Jakuba Voráčka se již v minulém týdnu vrátil na led a s několika hráči lehce trénoval. Dohrávka NHL po koronavirové pauze od konce července se jej nicméně týkat nebude.

„Uvidím, co teď bude. Nejdřív se musím vzpamatovat z chemoterapií, zatím nic neplánuju,“ dodal švédský hokejista. Než onemocněl, připsal si v této sezoně v 30 zápasech 18 bodů, toho 11 gólů. V nejlepší lize světa i v týmu Flyers je třetím rokem.