'Otázka trenérského složení je priorita číslo jedna,' říká po špatné sezoně Sparty sportovní manažer Broš

„Tato statistika je doopravdy ostudná. To, že jsme naposledy vyhráli zápas play off v roce 2016, je pro takový klub jako Sparta tragédie,“ říká Michal Broš.

Jeho první sezóna v pozici sportovního manažera hokejové Sparty skončila pro klub druhým nejhorším výsledkem v samostatné historii extraligy. Sparta během sezóny často ztrácela slibně rozehrané zápasy a i proto nakonec obsadila desáté místo.

„Takhle si to nikdo z nás nepředstavoval. Tak jak jsem zvyklý brát jakoukoli událost jako dobrou zkušenost, tak teď jsem zrovna ve stádiu, kdy jsme si to tady všechno rozebrali, snažíme se z těch chyb poučit, takže jsem teď optimističtější, že budeme příští sezónu silnější,“ věří svému týmu Broš.

Příčiny neúspěšné sezóny vidí mimo jiné i v nevhodném výběru a kombinaci hráčů.

„Nenašla se dostatečně početná skupina hráčů, kteří by za to vzali a nasměrovali by ten tým správným směrem,“ cítí Broš, že jako sportovní manažer při hledání posil neuspěl.

Sparta před sezónou i během ní mohutně posilovala, ale výsledky se nedostavily. Do nového extraligového ročníku už klub půjde s novým trenérem. Po odchodu Františka Výborného je sparťanská střídačka volná.

„Do čtrnácti dní bychom chtěli mít jasno. Tím, že jsme vypadli takhle brzo a v podstatě už dva měsíce nehrajeme, je čas nad vším pořádně popřemýšlet, všechno si důkladně zanalyzovat a otázka trenérského složení je v tuto chvíli priorita číslo jedna.“

V okruhu kandidátů na nového trenéra jsou i končící kouč reprezentace Josef Jandač nebo Zdeněk Venera, který se rozhodl po třech letech opustit Olomouc. Ani s jedním z nich zatím Sparta nejednala. Setkání s Venerou v následujících dnech ale Broš nevylučuje.

Hráč versus manažer

„Doteď jsme se nebavili, hráči i trenéři jsou stále pod smlouvami, a jestli se někde potkáme a budeme se o tom bavit, to se může stát. Dokud tuto otázku nebudeme mít vyřešenou černé na bílém, tak je otevřená spousta možností,“ říká Michal Broš, který má za sebou první sezónu v roli sportovního manažera hokejové Sparty.

A jak se z pohledu Michala Broše liší práce profesionálního hráče od sportovního manažera?

„Na ledě je to pohoda. Tam se každý stará o svůj vlastní výkon a o věci, které má ve svých rukách a dokáže je ovlivnit. V té kanceláři to tak snadné není. V manažerské pozici není pochopitelně všechno závislé na tom, co chci nebo jak si to naplánuju,“ popisuje.

„Pro normální manažery je to asi normální věc, ale pro mě jako pro bývalého hokejistu to byl nezvyk. To bych řekl, že bylo nejtěžší, jinak jsem si dovedl představit, že to bude náročné. Jsem zvyklý věnovat se tomu, co dělám, od rána do večera. Z tohoto pohledu nic nového,“ dodává Broš.