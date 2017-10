Otřesené Las Vegas vyhlíží první domácí zápas NHL. Tragédii navzdory

Hokejisté Las Vegas zapsali do historie svůj vítězný vstup do NHL. Ve svém vůbec prvním ostrém utkání v soutěži Golden Knights vyhráli v Dallasu 2:1, kdy se o oba góly postaral James Neal, a město začalo o to víc vyhlížet první domácí duel. Ten čeká Zlaté rytíře v noci z úterý na středu. Hokejová horečka v Las Vegas pomalu stoupá a tragické události jsou už téměř zapomenuty. Las Vegas 10:20 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavný vjezd do Las Vegas ozdobený transparentem "Vegas strong" | Foto: Reuters

Desítky obětí na životech a stovky zraněných - před necelým týdnem se Las Vegas ponořilo do smutku. Po něm už ale ve městě není skoro ani stopy - Strip i kasina žijí naplno. Obchody jsou plné suvenýrů s logem nového klubu NHL, na přípravné zápasy chodilo přes 15 tisíc diváků a o hokeji se hodně mluví. Podle Lenky Waterkotte, Slovenky, žijící v Las Vegas, se už na následky tragické střelby moc nemyslí.

„Život jde dál. Teď v sobotu bude velký UFC zápas, na který si najdou cestu ještě další tisíce lidí. Kvůli tomu se to určitě nezruší, život jde dál. Víme, co se stalo, nezapomeneme na to, nepodceňujeme to ani nic takového, ale život jde prostě dál.“

Podobného názoru je i další obyvatelka Las Vegas Lucie Kyselica. Vegas je prý atypické město, ve kterém se dá na nepříjemné věci rychle zapomenout.​ A navíc je tu i další důvod, proč se snad obyvatelé a návštěvníci města nebudou bát jít na hokej.

„Lidé si řeknou – hokej je v hale, tam člověk musí přes ty bezpečnostní rámy, jsou tam ty bezpečnostní podmínky jinačí než na volné ploše, kde se to stalo. Je to tragédie, co se stalo, ale kdyby se měl člověk řídit podle toho, co se stalo, tak by nemohl de facto ani vyjít z baráku, takže já si myslím, že to život zde neovlivní. Ti lidi si tu cestu na hokej najdou.“

Pokud jde o bezpečnostní opatření, klub zatím jejich přesnou podobu nezveřejnil. Nedá se vyloučit, že vedle těch standardních, ke kterým skutečně v NHL patří například bezpečnostní rámy, přibydou i důkladnější osobní prohlídky a zvýšená ostraha uvnitř haly. O té se ostatně spekulovalo i v místním tisku, skutečnost ale odhalí až první ostrý domácí zápas týmu Vegas Golden Knights.