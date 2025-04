Záruba: Ovečkin ví, že postoj otevřené podpory Putina mu škodí. NHL téma ruské agrese upozaďuje

V NHL padl 31 let starý střelecký rekord Kanaďana Wayna Gretzkého, překonal ho ruský útočník Alexandr Ovečkin z Washingtonu, který dal 895. gól v NHL na ledě New York Islanders. Útočník přijímal gratulace na ledě a za podporu poděkoval i Rusům. Negratulují mu ale všichni, mnozí mu vyčítají, že se nikdy nevymezil proti ruské agresi na Ukrajině a netají se blízkým vztahem k prezidentu Putinovi. Pro Radiožurnál to popsal Robert Záruba. Praha 15:23 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Alexandr Ovečkin a ruský prezident Vladimir Putin na mezinárodním turnaji bojového sportu sambo v Soči 2017 | Foto: Mikhail Metzel/TASS | Zdroj: Profimedia

Je jasné pro ty, kteří třeba nesledují podrobně hokej, jak se Ovečkin staví k válce na Ukrajině? Je odpůrcem války, nevyjadřuje se a nechce tahat politiku do sportu, nebo je aktivním podporovatelem?

Myslím si, že plynule přechází z té možnosti tři do možnosti dvě, protože ví, že postoj otevřené podpory mu škodí. Myslím si, že ho to dost i otravuje. Na začátku války řekl, že tu akci podporuje a že doufá, že nebude trvat dlouho. Zároveň ale řekl, že je pro mír a proti zabíjení lidí. Postupně se ale dostal do fáze, že se nechce vyjadřovat a není mu příjemné o tom mluvit.

Otevřeně a aktivně o válečné agresi tedy nemluví. Washington Capitals a celá NHL mu v tom poskytuje krytí. Dokonce původem ruský novinář Slava Malamud, který léta psal právě o Capitals, ztratil akreditaci, protože se Ovečkina opakovaně dotazoval na tohle téma a tohle už Capitals označili za obtěžování a neumožnili mu s ním další kontakt.



Jak tohle vnímají v NHL? Mají pravidla pro hráče ohledně vyjadřování politických názorů, vyjádřila se k tomu třeba i samotná NHL, kde hrají ruští hráči poměrně často?

NHL tohle téma upozaďuje. Samozřejmě vyjadřuje slovní podporu Ukrajině i bývalým ukrajinským hokejistům, ale aby došlo k otevřenému odporu vůči tomu, co Rusko dělá, to NHL z obchodních důvodů i z důvodů, že mají hodně ruských hráčů, které bez omezení nechávají hrát, nedělá. Například v roce 2028 se má vrátit Světový pohár a tam Rusko je bez ohledu na to, jak to v tu chvíli bude mezi ním a Ukrajinou vypadat.

Slyšeli jsme, že Ovečkin sám poděkoval i přímo Rusům. Je v USA jeho politické angažmá téma, nebo to v tuhle chvíli nikdo neřeší?

Zdá se mi, že se to řeší poměrně málo na to, že Amerika v minulosti takové věci nepřehlížela, a naopak sama byla velmi iniciativní právě v prolínání politiky do sportu. Například případ Martiny Navrátilová a její emigrace. V sedmdesátých letech potom bratři Šťastní, kteří emigrovali, se vždy hodně řešili. Ivana Lendla se v minulosti opakovaně ptali na to, jak nahlíží na komunistický režim v Československu a tak dále.

Tohle postupně trochu vymizelo z NHL. Jak jsem říkal, lidé, kteří se nejčastěji na téma ptají, tak už například nemohou chodit na zápasy a nedostávají akreditace.

Je vůbec jasné, jak se on spojil s politikou? Z čeho to vychází? Má to kořeny například v jeho rodině?

Přesně tak. Vychází to z jeho rodiny, z jeho výchovy. Jeho maminka byla vynikající basketbalistka, dokonce olympijská šampionka, která pocházela z klubu Dynamo Moskva. To je klub, který má za sebou velkou politickou historii. Klub založil Felix Dzeržinskij a jeho velkým fanouškem byl Lavrentij Berija. Paní Ovečkinová vždycky plédovala za tenhle klub a vlastně v něm byla i zaměstnaná.

Alexandr Ovečkin vyrostl v rodině velkého patriotismu právě vůči Dynamu Moskva, vůči ruskému vlastenectví. Důvod vlastenectví a pojetí vztahu k Rusku, který je velmi intenzivní pro Ovečkina, tak pochází určitě z rodiny. On i řekl v minulosti, že by přijel reprezentovat Rusko na mistrovství světa, i kdyby měl přeplavat Atlantik, takže to vystihuje dokonale jeho vztah k jeho zemi.