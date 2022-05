Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy. Colorado porazilo St. Louis, Kadri dal hattrick

Český hokejový útočník Ondřej Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy Bay do semifinále NHL. Lightning ve čtvrtém zápase série 2. kola play off porazili Floridu 2:0 a v cestě za obhajobou Stanley Cupu je čeká lepší ze série Carolina NY Rangers. K postupu se přiblížili také hokejisté Colorada, kteří ve čtvrtém utkání série vyhráli na ledě St. Louis 6:3 a zvýšili své vedení na 3:1 na zápasy.

New York 7:03 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít