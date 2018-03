'Pan hokej' Gordie Howe by dnes slavil 90 let. Sám Gretzky jej označuje za nejlepšího hráče všech dob

Svůj poslední gól v NHL vstřelil ve dvaapadesáti letech bekhandem po přihrávce svého syna. O kom je řeč? Ne, není to Chuck Norris, v tomto případě se o vtip nejedná. Kanaďan Gordie Howe byl nejen díky své hokejové dlouhověkosti mezi hráči unikát. Legendární útočník a čtvrtý nejproduktivnější hokejista v historii NHL by dnes oslavil 90. narozeniny. New York 10:06 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gordie Howe v dresu Detroitu | Foto: NHL.com

Přezdívalo se mu Pan Hokej. Už jen to dává tušit, jakou pozici si Gordie Howe vydobyl v hokejovém světě. Čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru s Detroitem je řazený mezi vůbec nejlepší hokejisty historie. Šestkrát ovládl kanadské bodování NHL a získal šest ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy.

„Byl to skvělý hráč. Uměl útočit i bránit. Podle mě byl ztělesněným ideálem hokejisty. Byl mohutný, silný, odolný a rychlý. Myslím si, že nikdo podobný už se v budoucnu neobjeví,“ řekl v rozhovoru pro televizní síť Sportsnet nejúspěšnější trenér v historii NHL Scotty Bowman.

Howe se vedle skvělých výkonů proslavil i hokejovou dlouhověkostí. Na profesionální úrovni hrál celkem 32 let. Dlouho byl nejproduktivnějším hráčem historie NHL.

Překonaný byl až v roce 1989. To se před pana Hokeje dostal jiný fenomén - Wayne Gretzky. Ten v rozhovoru pro americkou televizi TBS přiznal, že ke svému předchůdci vzhlížel už od dětství.

„Potkal jsem Gordieho, když mi bylo 10 a táta se mě ptal, jaké to bylo. Řekl jsem mu, že byl větší a lepší než jsem si do té doby myslel. Byl to jedinečný člověk a zároveň nejlepší hokejista všech dob,“ uznal Gretzky.

Dlouhověký rekordman

Typickým prvkem hry Gordieho Howa byla tvrdost. Přezdívalo se mu také Mr. Elbow, tedy pan Loket.

„Vždycky jsem to cítil tak, že moje hokejka je jen můj nástroj. Nelíbilo se mi, když na ní někdo sahal. Když jsem měl za zády někoho, kdo mi držel hůl, vystrčil jsem loket a dal mu lehkou ránu,“ popisoval kdysi Howe.

V hokejovém prostředí zlidověl termín hattrick Gordieho Howa. Dosáhl na něj hráč, který v jednom zápase skóroval, nahrál na gól a ještě se popral.

Kariéru v NHL ukončil v 52 letech, což je dosud nepřekonaný rekord. Ve své poslední sezoně si navíc v dresu dnes už neexistujícího klubu Hartford Whalers zahrál se svými syny Markem a Martym.

Na sklonku života měl vážné zdravotní potíže, nejvíce ho trápily časté mozkové mrtvice. Gordie Howe zemřel 10. června 2016 ve věku 88 let.