Para hokejisté se chystají na domácí mistrovství světa, dvěma reprezentantům už je přes padesát

Na nymburském ledě se svěřenci trenéra Jiřího Břízy připravují v posledních týdnech pravidelně. Od pondělí do středy vždy minimálně dvakrát denně vyjedou na led.

K tomu je třeba připočítat fyzickou přípravu a také rehabilitaci. Něco, co v posledních letech nebylo kvůli nedostatku peněz možné. „Na týmu je cítit, že se u hráčů objevují vnitřní motivační prvky pro trénink. Hodně věcí se nám dostává pod kůži,“ všímá si kouč českých para hokejistů.

„Kluci jsou sehranější, podařilo se nám to prodat na turnaji ve Švédsku, kde jsme dominovali. Nicméně pořád je před námi ještě polovina přípravy,“ uvědomuje si trenér.

Hráčský kádr se v posledních letech příliš nemění. Mladí para hokejisté prostě nejsou k mání. Reprezentační dres tak oblékají i dva hráči, kteří už překročili padesátku. Pardubický Tomáš Kvoch a karlovarský Miroslav Hrbek se znovu pustili do tvrdé dřiny.

Vyprodáno?

Ostravský šampionát je pro ně výzvou. „I kdybych měl být náhradník, tak tam budu. S touhle partou zažívám něco, co jsem dlouho nezažil,“ těší se Tomáš Kvoch.

„Mluvili jsme s pořadatelským štábem a říkali, že naše zápasy vyprodají. To by bylo úžasné, vidí se to jen na paralympiádách. Moc tomu nevěřím, ale i kdyby přišlo dva a půl tisíce diváků, bylo by to něco úžasného,“ vyhlíží diváky Miroslav Hrbek.

Mistrovství světa bude mít dva jasné favority – Kanadu a Spojené státy. Rusové ještě pykají za doping. Čeští para hokejisté by před vlastním publikem chtěli také zasáhnout do bojů o medaile.

„Bude to pro nás velká odpovědnost, chceme poslat zprávu široké veřejnosti o tom, jaký náš sport je. Potřebujeme nové a mladé para hokejisty, protože náš kádr už přesluhuje,“ připomíná kouč Jiří Bříza před domácí turnajem.