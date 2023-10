Parahokejistům vrcholí turnaj v Ostravě. Je to celé v pozitivní atmosféře, libuje si trenér Szturc

V neděli v Ostravě vrcholí druhý ročník mezinárodního parahokejového turnaje IPH Cup, kterého se účastní i dvě největší zámořské mocnosti, tedy USA a Kanada. Kromě stabilních a zkušených členů české reprezentace jsou v kádru národního týmu i někteří mladíčci. Jejich postupné začlenění do reprezentace je důsledkem obrovské propagace tohoto sportu po dvou domácích mistrovstvích světa v Ostravě a také úspěšných náborů, které český parahokej pořádá. Ostrava 14:51 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český para hokejista Sedláček během semifinále s USA | Foto: Lukáš Kaboň | Zdroj: Český para hokej

„Jsme malinká země a parahokej nemůže hrát každý handicapovaný. Ten sport má své nároky a ne každý má ten vhodný handicap s kterým se jde parahokeji věnovat na té nejvyšší úrovni. Řeknu to metaforicky - ten rybník, ze kterého chytáme ryby, není úplně velký, a když jsme deseti milionová zemička, která se chce porovnat s miliardovou Čínou, tak ten výběr není tak velký,“ říká asistent trenéra české parahokejové reprezentace a zároveň hlavní trenér loni vzniklého juniorského týmu Jan Szturc.

„Naší velikou výhodou je, že jsme hokejová země a v posledních letech se nám podařilo parahokej natolik zpropagovat, že občas krademe atlety i jiným sportům. A musím sobecky přiznat, že nás to těší,“ dodává.

Právě po dobré práci v náborech se daří postupně k tomuto sportu lákat sportovní naděje a talenty už v útlém věku. Jedním z nových přírůstků je i šestnáctiletý Lukáš Kapko. „Určitě je to pocta. A ještě doma, tak si myslím, že to je vrchol,“ říká.

Nová hvězda

To Filip Veselý aspiruje na to stát se velkou světovou hvězdou. V domácí lize dominuje a v podstatě si na ledě dělá, co chce. V osmnácti letech už má za sebou jeden světový šampionát a jeden paralympijský turnaj a s týmem jezdil po akcích, i když ještě oficiálně nemohl startovat. V kabině národního týmu se tedy už cítí jako doma.

„Už je to tak na půl cesty. Už jsem si zvykl, je to takové rodinnější, je to pocta startovat za českou reprezentaci.“ Velkou školou je pro oba mladíky nejen hrát proti nejlepšímu týmu světa, ale i trénovat. Už podruhé totiž měli možnost se zúčastnit dvoudenního tréninkového kempu s Americkou reprezentací před vypuknutím turnaje.

„Když jsme nastoupili na led, tak bylo vidět, že ti kluci mají jiný motor a bylo to super. Už jenom pobavit se s těmi hráči o tom, co a jak dělají - to je skvělý pro budoucnost a na to, jak se zlepšovat. I ti nejlepší nám říkali co nejvíce, a to jsem bral jako výhodu, protože nejlépe se učí od nejlepších,“ říká Lukáš Kapko, pro kterého to byla první zkušenost a setkání s americkými superhvězdami, včetně nejlepšího parahokejisty světa Declana Farmera.

Filip Veselý už si společný trénink vyzkoušel loni, ale potvrzuje, že každá minuta strávená na ledě s Američany je přínosná.

„Je to hlavně o tom se od nich něco naučit, jsou skvělí a na tom ledě jsou jinde - individuálně, schopnosti s pukem i bruslařsky. Od nich se chceme učit. Rozhodně používají druhou ruku více než my, hrají oběma rukama a to je velká výhoda, to by bylo potřeba se do budoucna taky naučit,“ vysvětluje.

Američané nic netají

Jednoznačnou prospěšnost podobných společných aktivit kvituje i trenér Jan Szturc.

„Skvělý na těch trénincích je přístup amerického týmu. Jsou otevření, nemají před námi žádné tajnosti, nic si nechtějí hlídat. Kluci se můžou zeptat na co chtějí a oni rádi poradí. Je to ve strašně pozitivní atmosféře. Nás to motivuje, aby mezi sebou soupeřili a posouvá nás to dopředu,“ uzavírá asistent trenéra české parahokejové reprezentace Jan Szturc.

Vyvrcholení ostravského turnaje IPH Cup je na pořadu dne v neděli, Češi budou od 15 hodin bojovat s mezinárodním IPH týmem o bronz, od šesté hodiny večerní se pak o zlato utkají Američané a Kanada.

