Návrat na dvě vteřiny. Parahokejista Hrbek nastoupil i se zraněným ramenem

„Obětoval jsem tomu i zdraví. Celou přípravu jsem absolvoval s týmem a pak jeden nepříjemný střet s Němcem a bylo po mistrovství. Teď mě čeká ještě vyšetření a možná operace. Rameno na tom není dobře,“ říká Radiožurnálu Miroslav Hrbek.

Zranění by ho za normálních okolností z mistrovství vyřadilo, jenže touha nastoupit na domácím šampionátu byla opravdu velká. Celý turnaj strávil s týmem přímo na střídačce.

„Když jsem poprosil trenéra, abych mohl být na střídačce a na kostce, vyšel mi vstříc. Jsem hrozně vděčný,“ přiznal 54letý parahokejista Karlových Varů. Mezitím pomáhal spoluhráčům, třeba vybaloval vody.

Na závěr mistrovství se dočkal. Pouhé dvě sekundy před závěrečnou sirénou, už za konečného stavu 1:4 si užil potlesk zaplněné ostravské arény. S tím, že do utkání zasáhne, už ani nepočítal.

„Čekal jsem, že to kluci zdramatizují a na led nepůjdu, že se bude do konce bojovat. Nakonec jsme ze tří brejků dostali tři góly a prohráli jsme. Už minutu a půl před koncem mi trenér říkal, ať se obléknu. Ale měli jsme přesilovku a řekl jsem, že do toho tam nepůjdu,“ popisuje dění na lavičce.

Naplno by totiž hrát nemohl. Stoprocentní má jen pravou ruku, levou se spíš opírá, takže kdyby došlo ke kontaktu, mohl by si zranění ještě zhoršit.

Konec? Zatím ne

Jeho čas přišel za rozhodnutého stavu těsně před koncem. Upozornil na sebe trenéra Jiřího Břízu, který ho poslal na led.

„Vyhráli jsme buly a chtěl jsem si ještě na puk sáhnout, ale to se nepovedlo. Ale jinak byla Ostrava neskutečná. Byl jsem na třech paralympiádách, kde byly vyprodané baráky, ale ticho. Tady lidi fandili, i když jsme prohráli 2:10,“ chválí fanoušky.

O své budoucnosti u národního týmu a para hokeje zatím nechce moc přemýšlet. Ani ve svém věku konec zatím neohlásil.

„Byl jsem rozhodnutý, že kdyby se dalo rameno doléčit konzervativně, tak budu pokračovat. Příští rok je mistrovství Evropy, tak jsem si říkal, že ještě rok zkusím makat. Teď nevím, operace se nemusí povést,“ vnímá realitu Miroslav Hrbek.