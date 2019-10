Českým parahokejistům začíná nová sezona, chtějí navázat na úspěšné domácí mistrovství světa

Čeští parahokejisté na přelomu dubna a května učarovali sportovní fanoušky, když na domácím světovém šampionátu v Ostravě vybojovali čtvrté místo. A hlavně před plnými tribunami ukázali, že i sport hendikepovaných má napětí a kvalitu. Tu bude chtít reprezentační výběr potvrdit i v dalších sezonách, v té letošní třeba na mistrovství Evropy ve Švédsku. Nymburk 17:18 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parahokejista Zdeněk Krupička | Zdroj: Reuters

Cestu na evropský šampionát odstartovali čeští parahokejisté přípravnými zápasy s Německem. V Nymburce zvítězili 3:2 v prodloužení a 3:1. Z Ostravy byli zvyklí na plný dům, teď se museli spokojit jen s několika desítkami fanoušků. Slyšet ale byli. Z Pardubic například přijeli fandit manželé Ivan a Jana.

„Viděli jste Ostravu, tam nešlo nefandit, ale my už jsme fandili několik let předtím. Kluci jsou fajn a nemůžeme je v tom nechat samotné,“ říká Radiožurnálu fanoušek Ivan.

„Já hokeji nikdy moc nefandila, ale co jsme přišli na to, že existuje parahokej, tak jsme nejdřív začali sporadicky chodit na domácí zápasy, potom jsme s nimi začali i vyjíždět a teď už si nedokážu představit, že bychom nějaký zápas vynechali,“ dodává Jana.

Takových fanoušků má po Ostravě český parahokej hodně a musí z úspěchu na posledním mistrovství světa těžit. Jak v případě propagace tohoto sportu, tak i zajištění odpovídajících podmínek pro přípravu. Na konci dvouletého cyklu by měl být start národního týmu na další paralympiádě.

„Přineslo nám to strašně moc, protože se to dostalo do podvědomí celého národa a už se nám ozvali tři noví kluci, kteří mají zájem hrát a chtějí se do budoucna zapojit i do programu v Nymburku. Budeme se snažit jim vytvořit takové podmínky, aby dohnali tu mezinárodní úroveň a mohli doplnit náš kádr, který volá po generační obměně,“ pochvaluje si trenér Jiří Bříza.

I hendikepovaní sportovci pak pro vrcholné výkony potřebují odpovídající možnosti k tréninku. Znovu je našli v Nymburce.

„Udrželo se to na tom, co jsme měli čtyři měsíce před mistrovstvím světa, což je určitě dobře. Doufám, že časem se to třeba začne ještě zvedat. Ale zatím dobré, jsme spolu docela často na ledě. Já to mám docela jinak, dojíždím po práci, ale dá se to nějak zvládat a zatím to jde docela dobře,“ říká brankář Michal Vápenka.

„Z té lodě jsme nevystoupili a pluje dál. Příprava pokračuje, scházíme se tu od pondělí do středy, máme nějakých šest tréninkových jednotek, do toho posilovna, plavání. Nemůžeme si stěžovat,“ doplňuje kapitán Michal Geier.

A vrchol sezony pro české parahokejisty? Opět budou bojovat o nejvyšší příčky.

„Na konci dubna nás čeká ve Švédsku mistrovství Evropy, to bude i za účasti Ruska, které se vrací po dopingovém trestu,“ dodal kouč Jiří Bříza k nové sezóně českých reprezentantů v parahokeji.