Parahokejisté se utkají s USA o finále. ,Medaile by byla super,‘ říká Krupička

Čeští para hokejisté mají před sebou jeden z vrcholů kariéry. V semifinále mistrovství světa vyzvou největšího favorita šampionátu - Spojené státy. Utkání začne v Ostravě ve 20 hodin a hlediště bude znovu zaplněné. Fanoušci se bez ohledu na výsledek dočkají i pozápasové děkovačky národního týmu v čele s největším šoumenem Zdeňkem Krupičkou. Ostrava 16:33 3. května 2019

Parahokejista Zdeněk Krupička | Zdroj: Reuters

Zdeněk Krupička baví diváky nejen svou rychlostí, ale i nevídanými kousky po skončení každého ze zápasů. Musí se vyrovnat s tím, že se narodil bez vyvinutých dolních končetin. Na nohách si vlastně sedí. Atmosféra v Aréně ho dokáže vyhecovat. Propojení s fanoušky si užívá.

„Chceme něco dokázat a diváci nám k tomu dopomáhají. To je neuvěřitelné, co se tady děje. Divákům se vždy chci nějak odvděčit a ukázat, že nás těší, když jsou tam. Oni mají rádi ty moje rybičky, jak tam skáču,“ říká pro Radiožurnál Krupička.

Divákům se možná při pohledu na Zdeňka Krupičku tají dech. A to jim ukazuje něco málo ze svých kousků. Kromě para hokeje se totiž věnuje i florbalu, paraboxu a adrenalinovým sportům. Včetně slaňování z pražského nuselského mostu nebo z koše balónu.

„Člověk umí různé blbosti, ale nechci, abych se zranil, proto dělám jen ty rybičky. Skáču po břiše, jako to dělají normální hokejisté. Akorát oni nemají ty saně.“

Možná ale hráčům ještě ani nedochází, jaký úspěch vlastně pro české barvy vybojovali. Pro většinu z nich je to vrchol kariéry: „Je to úžasné a nejvíce, co jsem zažil.“

Postupem mezi čtyři nejlepší celky šampionátu si Češi zajistili boj o medaile. Pro závěr šampionátu mají tak jasný cíl.

„Medaile by byla úplně největší super věc. Nevím, jak to mám říct, ale byla by to největší odměna. Proto jsme sem přijeli. Chceme toho docílit. Hlavní krok jsme udělali a teď ještě zkusit medaili,“ říká Zdeněk Krupička před večerní semifinálovou bitvou českých para hokejistů na mistrovství světa se Spojenými státy.