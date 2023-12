Zastupitelé Pardubic schválili novou hokejovou halu. Dokončit se má v roce 2027 a stát osm miliard korun

18. 12. 2023 byl dnem D pro pardubický hokej! V Hockeytownu vyroste nová aréna, a všechny plány postupného rozvoje naší organizace mohou být realizovány. Dynamo tímto děkuje zastupitelům, kteří svým hlasováním podpořili rozvoj pardubického hokeje. ❤🤍



➡ https://t.co/waJkAe1wkp pic.twitter.com/lWw0k8rvX3 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) December 19, 2023 Pardubickým hokejistům se v extralize daří, tým je na prvním místě a plní roli favorita. Teď dostali hráči i fanoušci další dobrou zprávu. Zastupitelé schválili změnu územního plánu a ta umožní postavit v Pardubicích novou multifunkční halu. Investorem bude většinový majitel klubu Petr Dědek. Celková cena by měla být osm miliard korun a v roce 2027 by se měla otevřít nejmodernější hala v Evropě. Pardubice 13:42 19. prosince 2023

Hlavní stavbou bude multifunkční hala. U ní bude také tréninková hala, hotel a parkovací dům. S podobou chystaného areálu se seznámili i hokejisté, třeba útočník Lukáš Radil.

Vypadá to fantasticky. Co k tomu říct, je to neuvěřitelné. Má to být tedy v srpnu 2027, což je trochu smutné pro ročníky, jako jsem já. Ale kdo ví, pousmál se pardubický útočník. Hodně mezinárodních hal ve své kariéře poznal i hlavní trenér pardubických hokejistů Václav Varaďa. I on je z projektu nadšený.

Je to důležitý krok pro celou organizaci. Podle toho, co jsem viděl, tak by to mělo být opravdu speciální jako pro hráče, tak i pro Pardubice, které si tohle zaslouží. Velký dík patří městu i Petru Dědkovi, že do toho jde. Má chuť a hlad být nejlepší. Bude to chlouba celé České republiky, prozradil pardubický trenér.

Stavbu chce financovat většinový majitel Dynama Petr Dědek. Ten nejdříve musel přesvědčit zastupitele ke schválení územního plánu a pak mohl svůj nápad rozvíjet dál.

Potřebujete nějakou motivaci, kam dál to posouvat. Pro nás je to teď dalších pět let. Je to motivace pro hráče i fanoušky, komentoval Dědek.

Technologie a ekologie

Projekt se ještě v průběhu výstavby může měnit, Dědek by chtěl v roce 2027 otevírat nejmodernější halu v Evropě, a i proto se bude vybavení a technologie měnit podle nejmodernějších trendů.

Měla by být v té době nejmodernější po stránce technologie i ekologie. Budeme sledovat aktuální trendy, abychom jí doplnili a věci, které jsou v té době nejlepší, říká k připravované stavbě nové multifunkční haly v Pardubicích majitel Dynama Petr Dědek. Stavět by se mělo začít v roce 2025, hrát by se v ní měla extraliga od září 2027.