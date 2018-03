Pardubice i podruhé doma porazily Třinec a srovnaly stav série, Kometa už je v semifinále

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:0 (stav série 2:2)

Pardubice i ve druhém domácím zápase proti Ocelářům dokázali zvítězit a po dvou předchozích porážkách v Třinci srovnali stav série na 2:2. Už ve čtvrté minutě jel sám na třineckou branku domácí Dušek, ale gólman Hrubec si s jeho střelou poradil. Ve dvanácté minutě Hrubcovi mezi betony propadla tvrdá Hollandova střela, ale naštěstí pro Třinec se pak puk vykutálel vedle brány.

Hned po přestávce se řídil do šance Rolinek, ale ani on Hrubce nepřekonal. O chvíli později třinecký Vlach tečoval střílenou přihrávku a poslal puk jen těsně nad pardubickou branku. v polovině zápasu jeli domácí dva na jednoho, ale ani tentokrát se skóre neměnilo. O minutu později už to Pardubicím vyšlo - Sacha Treille z první napálil puk do sítě po Maroszově přihrávce. Vyrovnat mohl o chvíli později Roth, který se protáhl až před domácí branku, Kacetla ale nepřekonal.

V polovině třetí třetiny už vedli domácí o dvě branky, když Sacha Treille využil Trončinského přihrávku a dal svůj druhý gól v zápase. A o dvě minuty později využil chybu třineckého obránce Krajíčka David Tomášek, který byl sám před Hrubcem a povedenou kličkou zvýšil na 3:0. Na rozdíl čtyř branek mohl zvýšit Sýkora, ale z trestného střílení trefil jen tyč.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (stav série 4:0)

Vítkovičtí hokejisté museli v neděli bezpodmínečně v Brně vyhrát, jestli chtěli pomýšlet na postup do semifinále. A motivace na nch byla od začátku vidět. Už po minutě a půl se před brankáře Čiliaka dostal Tybor, ale po bekhendové kličce bránu minul. Ve 14. minutě už hosté vedli, když se přesně trefil Petr Trška.

Ve druhé části v zajímavé šanci neprostřelil Bartošáka Erat, o chvíli později si na vítkovickém gólmanovi vylámal zuby i Nečas. Stejný hráč pak minul prázdnou bránu a o chvíli později zase Bartošák vychytal Zaťoviče. V pětatřicáté minutě už se ale domácí dočkali vyrovnání zásluhou Tomáše Vincoura.

Pět a půl minuty po začátku třetí třetiny se domácím podařilo otočit vývoj utkání. Jan Hruška poslal puk před branku k Janu Štenclovi a ten ho tečoval za brankovou čáru. Hosté hráli v závěru bez brankáře, čehož využil Hynek Zohorna a přes celé hřiště zvyšil na 3:1 a potvrdil brněnský postup do semifinále.