Zastupitelé Pardubic odmítli prodej hokejového klubu. Prozatím zůstává majoritním vlastníkem město

„Pokud to nezkusíme, nedáme příležitost, aby se zájemci přihlásili a předložili své nabídky. Následně bychom o nich diskutovali a vytvářeli podmínky stabilizace v druhém kroku, které by se promítly do akcionářské smlouvy,“ apeloval na zastupitele primátor Martin Charvát (ANO).

Ten jako předkladatel zprávy navrhoval, aby město nabídlo k prodeji 53 procent akcií, zůstalo by mu ještě 20 procent. Nový majitel měl také postupně navýšit základní kapitál o osm až 16 milionů korun a zavázat se k tomu, že v příští sezoně přinese klubu na platbách za reklamu pět milionů a v dalších čtyřech letech po deseti milionech korun.

HC Dynamo Pardubice tíží kumulovaná ztráta zhruba 40 milionů korun a splňuje podmínky pro vyhlášení insolvenčního řízení. Většinu peněz klub dluží městu. Podle člena představenstva HC Dynamo Pardubice Ondřeje Šebka klub skončí aktuální sezonu zhruba s nulovou bilancí.

Zastupitelé ve čtvrtek naopak schválili podmínky dlouhodobé stabilizace hokejového klubu. Spočívají v odkladu a prodloužení termínu splátek půjček nebo prodloužení reklamní smlouvy s městem do roku 2023. Pardubice také slíbily poskytovat ročně dotaci na činnost hokejové mládeže více než 15 milionů korun a hledat další možnosti finanční podpory klubu.

Město v klubu získalo loni v lednu majoritu, když odkoupilo od tehdejšího většinového vlastníka Romana Šmidberského za 9,36 milionu korun 38,8 procenta akcií. Celkem nyní drží 73,6 procenta. Dalšími akcionáři jsou bývalý hokejista a radní Pardubic Dušan Salfický, stále aktivní hráč Petr Čáslava a Jaroslav Šuda.