Pardubice na úvod čtvrtfinále extraligy zdolaly Hradec 5:4 v prodloužení. Vítězný gól dal Kaut

Hokejisté Pardubic porazili v prvním utkání čtvrtfinále play off extraligy Hradec Králové 5:4 v prodloužení. V čase 61:25 duel rozhodl Martin Kaut. Dynamo, které vyhrálo základní část soutěže, ovládlo i páté východočeské derby v sezoně. Dvěma góly se na tom podílel Tomáš Zohorna. Série hraná na čtyři vítězství pokračuje v sobotu opět v Pardubicích. Pardubice 21:26 15. března 2024

Domácí chtěli do utkání vstoupit aktivně, přibrzdilo je ale rychlé Kautovo vyloučení. Brankář Will však v oslabení nemusel čelit ani jedné střele.

Hradečtí se dostali do tempa a ve 4. minutě Willa prověřil Miškář. Bezbrankový stav se změnil o dvě minuty později, kdy Perret přebruslil pardubické hráče, objel branku a stihl zakončit, než se Will přesunul ke druhé tyčce.

Chaotický začátek

V 8. minutě byl blízko druhému gólu Šťastný, trefil ale jen tyč. Vzápětí proti Jerglovi výborně zasáhl ramenem Will. Brankovou konstrukci následně nastřelil domácí Hyka. Místo vyrovnání přišel gól hostů. Při Pánikově vyloučení se od modré čáry prosadil McCormack.

Pardubice měly problém prosadit se přes střední pásmo. Na přelomu první a druhé třetiny hrozily v přesilové hře, Kaut ale trefil jen tyč. Krátce po návratu Freibergse na led už se Dynamo prosadilo. Po přečíslení tři na jednoho snížil Zohorna. O 69 sekund později domácí vyrovnali, když se po rychlém protiútoku a zpětné přihrávce Poulíčka trefil Vondráček.

Pardubice vstoupily do druhé třetiny fantasticky! Po 2⃣ minutách je vyrovnáno, podívejte se na přesnou trefu Tomáše Vondráčka

Favorit podporovaný vyprodanou arénou ožil a dál se tlačil do útoku. Nápor Dynama zastavilo oslabení, na jehož konci mohl skórovat Klíma. Will byl ale připravený. V polovině utkání se Hradec dostal zpět do vedení, když Košťálkovo zaváhání potrestal Pavlík. Domácí ještě ve druhé části opět srovnali se soupeřem krok, Hájkovu střílenou přihrávku trefil v letu Zohorna.

Vstup do třetí třetiny domácím usnadnila přesilová hra, navíc se přidal druhý faul Miškáře a Dynamo se ve hře pět na tři dostalo poprvé do vedení. Ukázkovou kombinaci zakončil kapitán Sedlák.

Drama v závěru

Hradec mohl srovnat krok v oslabení, při Okuliarově vyloučení ale Will zlikvidoval hned tři velké šance. Nepřekonal jej Jasper po přečíslení, v samostatném nájezdu Miškář a poté ani Perret.

V 50. minutě ale byli hosté za svou aktivitu odměněni, vyrovnat se podařilo se štěstím Tamášimu. O pět minut později se mohl stát hrdinou Vondráček, Pařík jeho pokus zastavil. Východočeské derby tak podruhé za sebou dospělo do prodloužení. I tentokrát se z výhry radovaly Pardubice, když zápas rychle ukončil Kaut.

❤️ VÝHRA | Bereme první bod v sérii! Úvodní duel čtvrtfinále rozhodl v prodloužení Martin Kaut. #hockeytown pic.twitter.com/mb3V1yR94G — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) March 15, 2024

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 5:4 v prodl. (0:2, 3:1, 1:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 22. T. Zohorna (Pánik, Sedlák), 23. Vondráček (Poulíček, Mandát), 35. T. Zohorna (Hájek, R. Kousal), 41. Sedlák (Hyka, Košťálek), 62. M. Kaut - 6. Perret (Blain), 13. McCormack (Kevin Klíma, Perret), 30. R. Pavlík (Miškář, Jank), 50. Tamáši (R. Pavlík, Miškář). Rozhodčí: Hradil, Vrba - Rampír, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Sestavy: Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hájek, Vála - Hyka, Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Paulovič - Vondráček, Poulíček, Mandát.Trenér: Zadina. Hradec Králové: Pařík - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Jank, Kalina - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Šťastný, Estephan, Eberle - Miškář, Lalancette, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.