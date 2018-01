Pardubice připravují podmínky pro prodej akcií hokejového klubu

„V době, kdy jsme klub kupovali, jsem dal jasný signál, že je to na přechodnou dobu," řekl primátor. Když o akcie projeví zájem kupci, v květnu by již mohl mít klub nového majoritního vlastníka.

Po případném schválení zastupiteli by výběrové řízení mělo být dvoukolové. V prvním kole musejí podat zájemci čestná prohlášení o tom, že mají minimální kupní cenu 12,8 milionu korun a že jsou připraveni podílet se na zvýšení základního kapitálu ve výši deseti milionů korun.

Dále musejí akceptovat chystanou změnu stanov, která městu s 20 procenty akcií zajistí možnost blokačního minima rozhodujících aktivit. A zároveň jsou připravení akceptovat ručitelský závazek ze splacení půjčky 16,64 milionu korun.

„A také že jsou připraveni zajistit každoroční bankovní garance dle pravidel extraligy," řekl Charvát.

První kolo by město mohlo vyhlásit 1. února, nabídky by pak zájemci měli posílat do 10. března. V mezičase do druhého kola by se měl konat soutěžní dialog mezi městem a investory, od 10. dubna do 10. května druhé kolo. O jeho výsledcích by zastupitelé mohli hlasovat 21. května.

Dynamo má finanční problémy, díky půjčkám od města je ale stabilizované

Město vlastní 73,6 procenta klubu. Po 6,5 procentech akcií získali bývalý hokejista Dušan Salfický a stále aktivní hráč Petr Čáslava. Dalším akcionářem je Jaroslav Šuda. Vedení Pardubic již zadalo prověření čerpání dotací a finanční operace společnosti HC Dynamo Pardubice. Chce mít také jasno, zda předchozí management při prodeji akcií hokejového klubu městu předložil správné a kompletní informace.

Před časem někteří zastupitelé žádali forenzní audit, který by prověřil činnost klubu za posledních deset let. Jeho očekávaná cena je pět milionů korun, primátor to proto považuje za zbytečné. O hloubkovém auditu si ale musejí rozhodnout zastupitelé sami, dodal.

„Pro mě je klíčová finanční kontrola za tři roky, kterou provede náš finanční výbor, a zároveň advokátní kancelář prověří vlastní prodej akcií městu," dodal Charvát.

Hokejový klub je i přes finanční potíže stabilizovaný, město mu poskytlo půjčky. Primátor nazval situaci klubu jako stabilizovanou, všechny závazky má Dynamo uhrazené. „Výsledek hospodaření by mohl na konci sezony být kolem černé nuly," řekl Charvát.