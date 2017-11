'Pasta' bude k nezastavení, věří útočník Bostonu Krejčí. Českou dvojici rozdělila zranění

David Krejčí měl kromě dvou bodů ještě jeden důvod ke spokojenosti navíc. Naplno už odehrál druhý zápas po zranění. „Chytil jsem začátek, pak jsem se bohužel zranil v zápase, kde jsem měl 1+1 za osm minut. Bohužel z toho bylo větší zranění, než jsem doufal. Ale teď se cítím dobře, takže snad to bude dál pokračovat,“ řekl Radiožurnálu po výhře.

Zranění jedenatřicetiletého rodáka ze Šternberka jeho zámořskou kariérou provází. Do NHL naskočil v sezoně 2006/2007. Jiný dres, než ten patřící Bostonu, na sebe neoblékl.

„Minulý rok jsem odehrál všech 82 zápasů a zranil jsem se první zápas play-off. Už jsem tady taky nějaký pátek a nestává se, že je člověk 11 sezon úplně zdravý. Hlavu si z toho nedělám.

V posledních letech získal v kabině parťáka nejen na povídání v češtině. S Davidem Pastrňákem vytvořili údernou dvojici, jenže teď spolu nehrají.

„Zranili se další hráči a musíme ty lajny nějak vybalancovat. Ale věřím, že zas budeme hrát spolu. Na co šáhne, z toho je šance. Nevyjde to pokaždé, ale radši hraju s ním, než nahazovat puk a mydlit to kolem mantinelu. Jak bude hrát Pasta trošku víc do obrany, bude to kompletní hráč, bude k nezastavení,“ předvídá David Krejčí svému mladšímu spoluhráči.

Hertl: Trenér mi věří, chci mu to vrátit

V týmu Žraloků ze San José by rád byl k nezastavení další z útočníků Tomáš Hertl. Jenže střelecky se trápí, zatím v sezoně skóroval jen třikrát. Přitom na ledě ho nepřehlédnete. Má dostatek prostoru a nakonec i šancí. V ročníku, kdy mu vyprší stávající smlouva, by za góly byl rád.



„Prostor mám, trenér mi věří, hraju přesilovky, oslabení i poslední minuty. Chci mu to vrátit. Cítím se dobře, bruslí mi to a teď už jen věřit, že to tam brzo padne,“ věří Tomáš Hertl.

V minulých zápasech řešit například to, že mu rozhodčí na základě videozáznamu gólový zápis odepřou, stalo se mu to proti Floridě Panthers.

„Pak už si myslíte, že dáte gól a neplatí. Ale to se nedá nic dělat, musím pokračovat a věřit, že to tam začne brzy víc padat. Hlavně abychom vyhrávali,“ říká.

Jedno pozitivum si ale přeci jen z konfrontace proti Bostonu odnesl. Souboj proti dvojici Čechů pro něj byl jiný, než ostatní zápasy v nabitém programu NHL.

„Vždycky je to unikátní. S Pastou jsme v létě bruslili, takže jsme se vídali často. Na rozbruslení jsme si párkrát přihráli. On první, tak jsem mu to vrátil, bylo to spíš poškádlení,“ usmívá se Tomáš Hertl.