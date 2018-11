Pastrňák se šestnácti zásahy vládne střelcům v NHL. Napodobí Hejduka?

Útočník Bostonu David Pastrňák navýšil díky zásahu do sítě Las Vegas svůj gólový účet už na 16 přesných tref. Na čele tabulky střelců má tak na druhého Patricka Kanea náskok čtyř gólů. Padá tak otázka, zda dokáže navázat na posledního a zároveň jediného českého krále střelců, kterým se v sezoně 2002-2003 stal Milan Hejduk. Boston 17:49 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák nastřílel 16 gólů v 17 zápasech | Foto: Winslow Townson | Zdroj: ČTK/AP

Pastrňák nastřílel 16 gólů v 17 zápasech. Drží si tak průměr téměř jedné branky na utkání. Během pondělí byl dokonce vyhlášen první hvězdou uplynulého týdne, především díky sobotnímu hattricku v zápase proti Torontu.

„Myslím si, že je to v tom, že si hrozně věří. On si věřil asi od začátku své kariéry a byla jen otázka času, kdy to takhle propukne a bude jedním z nejlepších hráčů na světě,“ řekl Radiožurnálu Jaroslav Špaček, který jako trenér vedl Pastrňáka v reprezentaci.

Slovy chvály na adresu dvaadvacetiletého rodáka z Havířova nešetřil ani jeho spoluhráč Patrice Bergeron. „Hodně se zlepšil ve všech směrech. Má velký talent a je chytrý. Pokud k tomu přidáte, že je houževnatý a vyhrává souboje, tak z toho vyjde rozdílový hráč,“ řekl Bergeron pro Radiožurnál.

Pastrňák v posledních dvou sezonách NHL překonal hranici 30 gólů. Při současné formě ale může pomýšlet na metu, které z českých hráčů dosáhl jen Jaromír Jágr a Milan Hejduk. „Padesát gólů je pro střelce taková meta. Já věřím, že to dokáže,“ řekl Špaček

Zároveň bývalý obránce doufá, že se jeho krajanovi podaří získat trofej pro nejlepšího střelce základní části zvanou Maurice „Rocket“ Richard Trophy: „Já bych mu to hrozně přál, takováhle trofej se nevyhrává každý den.“

Z českých hokejistů má tuto trofej doma zatím pouze Milan Hejduk, který ji získal už před 16 lety. Pokud ji bude chtít získat i Pastrňák, bude muset odrazit útok např. Rusa Alexandra Ovečkina, který se už nejlepším střelcem stal pětkrát. V současné době na Pastrňáka ztrácí, stejně jako Kane, čtyři góly.