Pastrňák si angažmá v Bostonu užívá. 'Byli by rádi, kdybych se jednou stal lídrem,' říká odhodlaně

Z Čechů byl letos v NHL jasně nejlepším střelcem, momentálně je nejproduktivnějším hokejistou svého týmu a v létě mu dal Boston šestiletou smlouvu na čtyřicet milionů dolarů. Byl to zkrátka v mnoha ohledech Pastrňákův rok. David přitom oslavil teprve jednadvacáté narozeniny, takže je předpoklad, že má tenhle útočný příslib českého hokeje v zámoří to nejlepší teprve před sebou. Boston/USA 12:25 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Bostonu David Pastrňák | Foto: Reuters

Jsou tu v menšině, ale přijeli. Ve frontě u vstupu na stadion ve Washingtonu stojí i fanoušci Medvědů z Bostonu a na jméno Davida Pastrňáka reagují okamžitě. V přepočtu skoro miliardu korun za českého útočníka fanoušci rozhodně nepovažují za peníze vyhozené z okna.

Minulý pokus podepsat kvalitního mladého hráče prý skončil v Bostonu propadákem, ale u Pastrňáka se věc podařila - velmi šikovný, perspektivní, trochu problémy s bráněním, ale to se prý spraví. Hlavně že toho umí spoustu s pukem a dělá důležité body, to na něm mladí pánové oblečení do černé, žluté a bílé milují.

Zlepšit se v defenzivě, to hlavně během podzimního začátku sezóny slýchal David Pastrňák často, a to nejen od fanoušků Bostonu. Výzva přicházela i od jeho nadřízených. Však byl na ledě víckrát při inkasovaném než při vstřeleném gólu, a to je nejproduktivnějším hráčem svého týmu.

„Tak možná hrát více zodpovědněji. Samozřejmě, někdy ty puky skáčou na hůl a někdy zase ne. Snažím se hrát pořád stejně a každým zápasem se zlepšovat,“ říká pro Radiožurnál Pastrňák.

Poslední zápas ve Washingtonu Boston po sérii prosincových výher a po rychlém vedení 2:0 nakonec prohrál 3:4 po nájezdech, ve kterých selhal i český útočník, který na ledě jinak srší hokejovým vtipem a zdravou drzostí.

Velká očekávání svého okolí a investici čtyřiceti milionů dolarů, kterou do něj Boston v létě vložil, moc neprožívá.

„Snažím se prostě hrát hokej jako loni. Někdy to jde, někdy ne. Pro mě to je ale pořád jen hokej. Poslední dobou nám to jde dobře, je důležité, abychom hráli aktivně. Jsem o rok starší, samozřejmě by byli rádi, když bych se postupně stal lídrem, ale to samozřejmě nepřijde ze dne na den. Každým zápasem, každým tréninkem se musím zlepšovat. Rád bych se tady stal lídrem,“ bilancuje v šatně Medvědů rok 2017 David Pastrňák.

Asi to nebude teď na jaře, ale přijde den, kdy Boston díky němu vyhraje Stanley Cup, jak mu prorokují fanoušci Bostonu.