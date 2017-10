Pastrňák třemi asistencemi pomohl Bostonu k bodu, v NHL skórovali čtyři Češi

Bostonu se vstup do utkání v Columbusu nepovedl. V polovině zápasu prohrával už 0:3, až pak se Medvědi probrali. David Pastrňák asistoval u gólů Bergerona, Kruga i Marchanda. S jeho pomocí hosté dotáhli zápas do nájezdů, kde se ale žádný z hráčů Bostonu neprosadil.

„Takhle začínat nemůžeme. Dostáváme se do těžké pozice, ze které se musíme probojovat zpátky. To se sice dneska povedlo, ale vadil mi výkon, co našemu návratu předcházel. Chceme hrát dobře od úvodní minuty, jinak nás to stojí hodně příprav a úsilí,“ pokáral svůj tým trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Po vydařeném comebacku do utkání byl David Pastrňák oceněn jako druhá hvězda zápasu.

Konečně se předvedl Tomáš Plekanec, který který bodově Montrealu zatím téměř nepřispívá. Tentokrát ale vstřelil gól a přidal asistenci, a jeho tým porazil Ottawu vysoko 8:3.

Hned dva Češi se pak prosadili v utkání Floridy s Tampou Bay - v dresu domácích přihrál na gól Radim Vrbata, ale veseleji bylo po utkání u hostů, za které nasbíral dva body, za jeden gól a jednu asistenci, Ondřej Palát.

Blesky mají po výhře 8:5 už 21 bodů a jsou aktuálně nejlepším týmem v celé soutěži. Druhé je St. Louis, a právě tam podtrhl ten úspěšný český večer v zámoří Vladimír Sobotka - ten trefil prázdnou branku při power play soupeře a jeho St. Louis přehrálo Los Angeles 4:2.

NHL:

New York Islanders - Vegas 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Branky: 35. a 53. Tavares, 14. Ladd, 38. Barzal, 45. Clutterbuck, 49. Kuljomin - 10. Karlsson, 16. Tuch, 55. Miller. Střely na branku: 30:34. Diváci: 11.113. Hvězdy zápasu: 1.Tavares, 2. Bailey, 3. Kuljomin (všichni New York).

Philadelphia - Arizona 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)

Branky: 43. a 60. Couturier, 60. Weal - 3. Martinook, 8. Dvorak, 42. Perlini, 65. Goligoski. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.731. Hvězdy zápasu: 1. Goligoski (Arizona), 2. Couturier (Philadelphia), 3. Ekman-Larsson (Arizona).

Columbus - Boston 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 2. Savard, 18. Jenner, 29. Motte, rozhodující sam. nájezd Panarin - 36. Bergeron (Pastrňák), 51. Krug (Pastrňák), 52. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 32:30. Diváci: 13.396. Hvězdy zápasu: 1. Panarin (Columbus), 2. Pastrňák (Boston), 3. Motte (Columbus).

Ottawa - Montreal 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Pyatt, 9. Dzingel, 31. DiDomenico - 5. a 17. Huddon (na druhou Plekanec), 14. a 54. Lehkonen, 8. Pacioretty, 38. Galchenyuk, 40. Gallagher, 46. Plekanec. Střely na branku: 28:29. Diváci: 15.069. Hvězdy zápasu: 1. Hudon, 2. Lehkonen, 3. Plekanec (všichni Montreal).

Florida - Tampa Bay 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

Branky: 11. Ekblad, 20. Barkov, 26. Huberdeau, 46. McGinn (Vrbata), 52. Dadonov - 15. a 50. Stamkos, 3. Point, 5. Kučerov, 28. Palát, 30. Gourde (Palát), 36. Naměstnikov, 60. Strålman. Střely na branku: 23:38. Diváci: 9.493. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa), 2. Barkov (Florida), 3. Vasilevskij (Tampa).

St. Louis - Los Angeles 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky: 28. Tarasenko, 31. Schwartz, 37. Gunnarson, 59. Sobotka - 34. Pearson, 38. Brown. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.423. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. Pearson (Los Angeles).

Vancouver - Dallas 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 47. Gagner - 24. Seguin, 63. Radulov. Střely na branku: 39:29. Diváci: 17.109. Hvězdy zápasu: 1. Bishop (Dallas), 2. Markström (Vancouver), 3. Radulov (Dallas).

San Jose - Toronto 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 28. Pavelski, 45. Heed, 58. Ward - 13. Matthews, 59. Kadri. Střely na branku: 39:18. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Heed (San Jose), 2. Andersen (Toronto), 3. Pavelski (San Jose).