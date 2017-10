Pastrňákovi to pálí, v duelu s Buffalem se prosadil hned dvakrát. Jágr zápas nedohrál

David Pastrňák potvrdil střeleckou formu, když v sobotním utkání NHL skóroval počtvrté v řadě. Český útočník dal dvě branky Bostonu, který podlehl Buffalu 4:5 v prodloužení, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal také Radek Faksa, který se dvěma asistencemi podílel na výhře Dallasu 4:3 nad Carolinou. Jaromír Jágr odstoupil v první třetině kvůli zranění v dolní části těla a Calgary bez něho prohrálo s Minnesotou 2:4. New York 6:59 22. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Bostonu David Pastrňák | Foto: Reuters

Pastrňák, který má už na kontě šest tref, otevřel z dorážky skóre zápasu a na přelomu první a druhé třetiny dalšími dvěma zásahy zvýšil na 3:0 Brad Marchand. Po snížení hostů vrátil Bostonu třígólový náskok ve 32. minutě český útočník, jehož střela z levého kruhu se odrazila od brusle Matta Tennysona do branky. Hosté se ale nevzdali, vynutili si třemi góly prodloužení, které rozhodl Ryan O ́Reilly v čase 62:59. V sestavě domácích scházel pro zranění David Krejčí, který by se měl ale brzy zase zapojit do hry.

Dallas vedl ve 28. minutě 4:0 a Faksa asistoval u druhé a čtvrté branky, kterou v obou případech vstřelil Tyler Pitlick. U první gólové akce zůstal po teči českého útočníka puk volně ležet v brankovišti a Pitlick ho pohotově doklepl do prázdné klece. Další přihrávku si Faksa připsal nahozením na zadní mantinel, kde puk získal Antoine Roussel a skvěle naše před brankou hrdinu zápasu.

Hokejisté Pittsburghu pokračují v nevyrovnaných výkonech. Obhájce Stanleyova poháru je ve Východní konferenci s 11 body pátý, ale v sobotu utržil už druhý debakl v sezoně. Po desetigólovém přídělu v Chicagu tentokrát prohrál Pittsburgh vysoko 1:7 na ledě Tampy Bay. Domácí rozhodli už v první polovině utkání, ve které udeřili šestkrát. Kanonádu řídil se čtyřmi body za gól a tři přihrávky Steven Stamkos. Ondřej Palát připravil čtvrtý gól týmu.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Nashville 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky: 15. Fast, 20. Kreider, 33. K. Hayes, 60. Vesey - 22. Ekholm, 36. Josi. Střely na branku: 15:25. Diváci. 17.181. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Lundqvist (oba Rangers), 3. F. Forsberg (Nashville).

Philadelphia - Edmonton 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 4. Giroux, 58. Simmonds - 36. Maroon. Střely na branku: 24:24. Diváci: 19.510. Hvězdy zápasu: 1. Simmonds, 2. Giroux (oba Philadelphia), 3. Maroon (Edmonton).

Boston - Buffalo 4:5 v prodl. (2:0, 2:2, 0:2 - 0:1)

Branky: 14. a 32. Pastrňák, 16. a 21. Marchand - 29. Pominville, 37. Eichel, 47. Pouliot, 58. E. Kane, 63. O'́Reilly. Střely na branku: 31:42. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. O'́Reilly (Buffalo), 2. Marchand, 3. Pastrňák (oba Boston).

Ottawa - Toronto 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Branky: 40. a 57. Brassard, 49. a 59. Stone, 13. Thompson, 35. Dzingel - 47. Van Riemsdyk, 49. Matthews, 53. Nylander. Střely na branku: 35:31. Diváci: 17.455. Hvězdy zápasu: 1. Brassard, 2. Stone, 3. Thompson (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Pittsburgh 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky: 2. a 28. Kučerov, 15. Stamkos, 20. Gourde, 21. Point (Palát), 26. Stralman, 51. Sergačev - 59. Guentzel. Střely na branku: 32:29. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - San Jose 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Branky: 28. a 52. Lee, 29. Josh Bailey, 44. Ladd, 60. Tavares - 27., 33. a 59. Couture. Střely na branku: 23:31. Diváci: 11.877. Hvězdy zápasu: 1. Lee (Islanders), 2. Couture (San Jose), 3. Josh Bailey (Islanders).

Columbus - Los Angeles 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)

Branky: 6. N. Foligno, 8. Bjorkstrand, 15. Calvert, 36. Milano - 7. a 58. Kopitar, 8. Lewis, 21. Muzzin, 24. Doughty, 59. D. Brown. Střely na branku: 36:32. Diváci: 15.329. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. D. Brown (oba Los Angeles), 3. Foligno (Columbus).

Washington - Florida 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 36. Djoos - 2. Brickley, 20. Dadonov, 29. Trocheck, 59. Barkov. Střely na branku: 42:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Dadonov (oba Florida), 3. Djoos (Washington).

Dallas - Carolina 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

Branky: 19. a 28. Pitlick (na obě Faksa), 8. Jamie Benn, 26. Seguin - 40. a 46. Skinner, 56. J. Staal. Střely na branku: 26:39. Diváci: 18.023. Hvězdy zápasu: 1. Pitlick (Dallas), 2. Skinner (Carolina), 3. Faksa (Dallas).

Arizona - Chicago 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky: 8. Fischer, 39. Keller - 9. Pánik, 32. P. Kane, 56. Bouma, 59. Wingels. Střely na branku: 29:29. Diváci: 13.777. Hvězdy zápasu: 1. Bouma (Chicago), 2. Keller (Arizona), 3. P. Kane (Chicago).

Calgary - Minnesota 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 40. Monahan, 41. Versteeg - 25. Ch. Stewart, 51. Suter, 53. Spurgeon, 59. Winnik. Střely na branku: 37:32. Diváci: 18.436. Hvězdy zápasu: 1. Suter (Minnesota), 2. Monahan (Calgary), 3. Ch. Stewart (Minnesota).

Vegas - St. Louis 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 34. R. Smith, 38. C. Miller, 65. W. Karlsson - 13. Pääjärvi, 55. Pietrangelo. Střely na branku: 22:49. Diváci: 17.883. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Subban (oba Vegas), 3. Pietrangelo (St. Louis).