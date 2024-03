Patera trenérem, Moravec asistentem. Šampioni z Nagana povedou hokejisty Karlových Varů

Novým trenérem extraligových hokejistů Karlových Varů se stal Pavel Patera. Nahradil Václava Eismanna, který vedl tým Energie od února po odvolání Davida Bruka. Paterovým asistentem bude další olympijský vítěz z Nagana David Moravec, trenérem brankářů se stal Lukáš Mensator. Karlovy Vary 18:57 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Patera povede v nové sezoně extraligový tým hokejistů Karlových Varů | Foto: Jiří Koťátko | Zdroj: CNC / Profimedia

Západočeský klub oznámil podobu realizačního týmu na svém webu. Patera a jeho spolupracovníci podepsali v novém angažmá dvouleté smlouvy.

Dvaapadesátiletý Patera v extralize naposledy působil v pražské Spartě, ale už po pár měsících tam skončil po nepovedeném vstupu do sezony 2022/23. V předešlých čtyřech ročnících pracoval v Mladé Boleslavi, nejprve jako asistent a poté jako hlavní trenér společně s Radimem Rulíkem. V této sezoně vedl společně s Moravcem reprezentaci do 17 let.

✍️ | Podepsáno! A-tým zná nový trenérský štáb pro nadcházející sezonu, tým povedou olympijští vítězové i karlovarská brankářská legenda. Pánové, ať se daří! ✊

️ TISKOVÁ ZPRÁVA: https://t.co/SDisnfbTxL pic.twitter.com/wyC9obAWRG — HC Energie K. Vary (@hokejkv) March 26, 2024