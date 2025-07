Patnáct nových hráčů, ale znovu i s Jágrem na ledě. Kladno dává dohromady tým na nadcházející sezonu

„Smlouvu zatím nemá. Musí nejdřív podepsat smlouvu, abychom s ním mohli počítat,“ směje se trenér David Čermák vlastně každoroční situaci.

Jen s tím rozdílem, že teď už není Jágr většinový vlastník. Tím je podnikatel Tomáš Drastil a věci se v klubu daly do velkého pohybu a vypadá to na restart klubu. Na to slyšel třeba syn legendárního Petra Klímy Kelly. „Hrát s Jágrem ve formaci to by byla skvělá zkušenost. Je to pro mě poprvé, že je tady patnáct nových hráčů. Jsou to dobří kluci, takže nebude těžké to dát dohromady,“ přiznává Klíma.

Posily Klíma a Blain

Klíma se připravoval v USA v Detroitu a je slyšet, že by raději přepnul na pro něj rodnou angličtinu. U té raději zůstala další posila - obránce Jérémie Blain. „Kladno vůbec neznám, tedy kromě zimního stadionu. Smoleňák a Piskáček mě pozvali k sobě domů na kafe, takže znám alespoň nějaké vesnice v okolí Kladna,“ přiznává Blain.

Radek Smoleňák, který na Kladně už neprodloužil smlouvu, se s kanadským obráncem zná z Hradce Králové. Naopak Jan Piskáček se po dvanácti letech vrátil domů do Kladna.

„Kluci sestoupili, pak hráli i první ligu a hráli baráž o postup do extraligy. Vždy jsem jim fandil a pocházím odsud. Starší syn tu hraje a mladší bude také začínat. Možná si tu pořídím někde byt. Měli ale radost, že budeme všichni oblékat stejný dres,“ říká Piskáček.

Kromě synů bude mít Piskáček po delší době znovu stejný dres s Miroslavem Formanem, hráli spolu na Spartě. „Hala tady má kouzlo a já už jako dítě ve třetí třídě tady vyhrál první medaili. Mám na Kladno jen hezké vzpomínky,“ přiznal Forman.

Ze Sparty byl Forman na play- off zvyklý, na Kladně se nehrálo - v nejvyšší soutěži tedy - dvanáct let. „Nehrálo se tady hodně dlouho, takže probojovat se do vyřazovacích bojů je naším prvním cílem,“ říká trenér David Čermák.

Před dvanácti lety byl u poslední extraligové série ze současného kádru právě staronový muž v sestavě Piskáček. A také Antonín Melka, který je Kladnu v extralize věrný. Kladno odehraje první přípravný zápas pátého srpna doma s Litvínovem, na konci léta se chystá na přípravu také do Švýcarska do Davosu a Lugana. Tipsport extraliga odstartuje 10. září.