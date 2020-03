Bartošákova divoká sezona: deprese, léčba, druhá šance a předčasný návrat ze Švédska

„Situace je horší v Česku, ale přítelkyně chce domů za rodinou,“ shrnul Radiožurnálu svou situaci. Bartošák nyní hledá spojení domů a je mu jasné, že s přítelkyní i synem Damiánem bude muset do čtrnáctidenní karantény.

S tradičním švédským týmem MoDo Hockey se pral ve finále druholigového play-off s Björklövenem o postup do nejvyšší soutěže. Ale za stavu 1:1 na zápasy byla sezona stejně jako ve většině Evropy ukončena.

„Vyloženě velká šance, že by nás posunuli do nejvyšší soutěže, asi není. Lidé kolem klubu tak nějak počítali, že když sezonu předčasně ukončí, tak nás nějak posunou nahoru a bude to, ale to asi neklapne,“ lituje český gólman.

Po problémech s alkoholem a depresemi mu Třinec loni předčasně vypověděl smlouvu. Po několikatýdenním léčení začal s tréninkem v Jihlavě a pak přijal nabídku ze Švédska. Jasným cílem byl postup do elitní švédské ligy.

„Samozřejmě bych chtěl chytat nejvyšší soutěž, ale zároveň se mi tu hodně líbí. Co se týče týmu a všeho kolem, je to prvotřídní organizace, takže teď se budeme muset rozhodnout, jestli pokračovat, nebo hledat něco jinde,“ pokračoval v hodnocení své více než měsíční severské anabáze.

Ta přes nejasný konec prokázala, že je Bartošák sportovně i lidsky zpět. Ale uplynulý rok byl hodně turbulentní.

„Taková horská dráha. Na druhou stranu ale nemůžu nikoho vinit z toho, jak se to vyvinulo. Po tom, co se stalo v Česku, byla výborná šance nakopnout všechno zpátky. To se celkem povedlo,“ je přesvědčen Bartošák.