Brankář Pavel Francouz se poprvé představil v dresu Colorada, pomohl mu k výhře nad Las Vegas

Český hokejový brankář Pavel Francouz prožil vítězný debut v dresu Colorada. V pondělním přípravném utkání přispěl 29 úspěšnými zákroky k výhře Avalanche na ledě letošního finalisty Stanleyova poháru Vegas 5:3. Podíl na úspěchu celku z Denveru měl i osmnáctiletý útočník Martin Kaut, který si díky asistenci připsal ve druhém startu za Colorado první bod. New York 8:47 25. září 2018

Vedle Francouze se dařilo i dalším českým brankářům. Marek Mazanec nastoupil za Rangers proti New Jersey místo jedničky Henrika Lundqvista sice až od třetí třetiny za příznivého stavu 2:1, ale asistoval u rozhodující branky při vítězství 4:3 v prodloužení.

Daniel Vladař odchytal celý zápas za Boston na ledě Philadelphie a 34 zásahy pomohl k výhře 4:3.

Osmadvacetiletý Francouz se v třetím přípravném utkání Colorada objevil v brance poprvé a po úvodní části si užíval vedení 2:0. Už po 61 sekundách se trefil J.T. Compher, pro něhož připravil střeleckou pozici Kaut.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou, jehož draftovali Avalanche letos v prvním kole na 16. místě a jenž se vydal do zámoří z Pardubic, nastoupil za Colorado podruhé. Debutoval v sobotu při debaklu v Minnesotě 0:7.

Francouz, který po tříletém angažmá v Čeljabinsku v KHL v květnu uzavřel s Avalanche roční jednocestný kontrakt, držel čistý štít do 31. minuty, kdy snížil Max Pacioretty.

„Myslím, že to je těžké srovnávat, protože tady jsem zatím zažil tři zápasy. Musím ale říct, že tady je hokej obrovská show. To, co jsem zažil dneska, jsem asi ještě nikdy nezažil,“ zkusil český gólman porovnat atmoséfru KHL a NHL.

Hosté následně získali tříbrankový náskok, Golden Knights ale trefami ve 46. a 51. minutě zkorigovali na 3:4. Nejdříve se trefil Jake Bischoff a potom překonal Francouze v přesilovce Brad Hunt. Výhru Avalanche ale pojistil při power play Vladislav Kameněv.