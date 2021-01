Zacha se trefil poprvé v sezoně a dovedl New Jersey k výhře, gólman Vaněček pochytal 45 střel

Hokejový útočník Pavel Zacha si v utkání proti New York Islander připsal svůj první gól v nové sezoně NHL a pomohl tak New Jersey k výhře 2:0 nad New York Islanders. Gólman Washingtonu Vítek Vaněček chytil 45 střel, ale neodvrátil v utkání s Buffalem prohru 3:4 po nájezdech. Na jeden gól Capitals přihrál Jakub Vrána. Tomáš Hertl asistoval v 59. minutě u vítězné trefy San Jose, které uspělo na ledě Minnesoty 5:3.

New York 6:48 25. ledna 2021