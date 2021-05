Útočníci Nečas a Zacha v zápasech NHL skórovali. Krejčí, Pastrňák a Kubalík zaznamenali asistence

Český hokejový útočník Pavel Zacha pomohl New Jersey gólem k výhře 2:1 nad New York Islanders. Ve čtvrtečním programu NHL skóroval také Martin Nečas, jehož Carolina podlehla Chicagu 1:2 v prodloužení. Petr Mrázek v brance Hurricanes kryl 25 střel. Asistenci u vítězné branky Blackhawks si připsal Dominik Kubalík. V duelu Bostonu proti newyorským Rangers Češi nahrávali. David Krejčí připravil dva góly, jeho jmenovec Pastrňák jeden. New York 6:49 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Martin Nečas se raduje po vstřelení gólu | Zdroj: Reuters

Nečas v desáté minutě v oslabení ujel bekům Chicaga, bekhendovým blafákem překonal Collina Deliu a otevřel skóre zápasu mezi Carolinou a Chicagem. Chicago střelecky mlčelo až do 57. minuty, kdy Mrázek nestačil na teč Rileyho Stillmana.

Prodloužení rozhodla akce Kubalíka s Alexem DeBrincatem. Český útočník na modré čáře přenechal kotouč americkému střelci a ten ranou přes bránícího Vincenta Trochecka překonal Mrázka. Carolina se i přes první prohru po pěti zápasech drží v čele celé NHL.

Zacha svou 16. brankou v sezoně nasměroval New Jersey k výhře nad New York Islanders. Brněnský rodák se prosadil v 15. minutě střelou z předbrankového prostoru a poslal Devils do vedení. Islanders zásluhou Anthonyho Beauvilliera v úvodu druhé části srovnali, výhru New Jersey ale v 36. minutě vystřelil Michael McLoad.

Výsledky NHL:

Carolina - Chicago 1:2 v prodl., Boston - NY Rangers 4:0, Edmonton - Vancouver 3:6, Pittsburgh - Buffalo 8:4, Toronto - Montreal 5:2, NY Islanders - New Jersey 1:2.