Další pozvánka a nic. Zacha odmítá reprezentovat. ‚Já už bych toho kluka nezval,‘ kritizuje ho Ručinský

Třetí třetina byla od nás dobrá. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli, smutnil po porážce s Finskem Červenka

„Už je to pryč, nedá se nic dělat. Je to škoda, třetí třetina byla z naší strany dobrá a mrzí mě, že jsme to nedotáhli,“ smutnil po porážce s Finskem kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka.