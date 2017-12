Pavelec pomohl 41 zákroky k výhře Rangers v Pittsburghu. Šustr skóroval podruhé za tři zápasy

Hokejový brankář Ondřej Pavelec nastoupil poprvé od 28. října od začátku zápasu a 41 zákroky přispěl k výhře New York Rangers 4:3 na ledě Pittsburghu. Obránce Andrej Šustr dopomohl druhým gólem v sezoně k triumfu Tampy Bay 6:2 nad NY Islanders, na němž se asistencí podílel i Ondřej Palát. Nahrávky zaznamenali také útočníci Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Plekanec z Montrealu a Martin Frk z Detroitu. Radek Faksa po pěti zápasech nebodoval. New York 6:50 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Pavelec | Foto: Tom Szczerbowski | Zdroj: Reuters

Gólman Henrik Lundqvist nemohl do souboje s Pittsburghem zasáhnout kvůli chřipce.

Pavelec, který před sezonou podepsal jednoletou smlouvu za 1,3 milionu dolarů, nastoupil do hry od úvodní minuty teprve počtvrté v ročníku. Kladenský rodák proti Penguins pochytal 93,2 procent střel a výrazně se podílel na první prohře Pittsburghu po pěti zápasech. Rangers uspěli pošesté z posledních sedmi duelů.

Sedmadvacetiletý Šustr se trefil podruhé za uplynulé tři utkání. V 18. minutě navázal na gól Braydena Pointa, u něhož asistoval Palát, a posunul Tampu do vedení 2:0. Díky výhře se Lightning znovu vrátili do čela NHL.

Montreal kvůli prohře 3:4 se St. Louis prohrál poprvé po šesti utkáních. Výraznou měrou se o to zasloužil útočník Blues Brayden Schenn, který vstřelil hattrick. Frk Detroitu nahrávkou pomohl zastavit sedmizápasovou sérii proher. Red Wings porazili Winnipeg 5:1. Dallas podlehl Nashvillu 2:5, který se posunul na první místo Západní konference.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - NY Rangers 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 16. Sheary, 28. Kessel, 44. Hörnqvist - 17. Nieves, 33. Fast, 38. Zuccarello, 52. Bučněvič. Brankář Ondřej Pavelec (NY Rangers) odchytal celý zápas, z 44 střel třikrát inkasoval a úspěšnost zákroků měl 93,2 procent. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18.414. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (NY Rangers), 2. Hörnqvist (Pittsburgh), 3. Bučněvič (NY Rangers).

Columbus - New Jersey 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 14. N. Foligno - 5. Zajac, 25. T. Hall, 40. Noesen, 52. Bratt. Střely na branku: 42:36. Diváci: 14.282. Hvězdy zápasu: 1. C. Schneider, 2. Hischier, 3. T. Hall (všichni New Jersey).

Montreal - St. Louis 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 38. a 47. S. Weber, 16. Jordie Benn (Plekanec) - 6., 23. a 53. B. Schenn, 23. Upshall (Jaškin). Střely na branku: 25:30. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn (St. Louis), 2. S. Weber (Montreal), 3. Pietrangelo (St. Louis).

Detroit - Winnipeg 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 15. a 45. Nyquist, 11. Abdelkader, 48. Helm, 51. D. Booth (Frk) - 27. Laine. Střely na branku: 32:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Larkin, 3. Howard (všichni Detroit).

Dallas - Nashville 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Branky: 42. Johns, 60. Oleksiak - 16. Fiala, 23. C. McLeod, 25. Aberg, 28. Turris, 36. Järnkrok. Střely na branku: 45:32. Diváci: 18.023. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Järnkrok, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Colorado - Buffalo 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 33. a 50. MacKinnon - 26. B. Pouliot, 39. McCabe, 52. E. Kane, 60. Eichel. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.258. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane (Buffalo), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Ristolainen (Buffalo).

Tampa Bay - NY Islanders 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Branky: 37. a 38. Gourde, 1. Point (Palát), 18. Šustr, 39. Namestnikov, 47. Kunitz - 28. Barzal, 29. Eberle. Střely na branku: 34:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1.Gourde, 2. Kunitz, 3. Callahan (všichni Tampa Bay).

Los Angeles - Minnesota 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Branky: 45. a 55. Gáborík, 35. Muzzin, 53. A. Kempe, 60. Kopitar - 31. Coyle, 36. Ennis. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Gáborík, 2. Muzzin, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

Vancouver - Carolina 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. D. Pouliot, 34. Vanek, 47. Goldobin. Střely na branku: 22:30. Diváci: 17.860. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. D. Pouliot, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Vegas - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 19. Neal, 19. O. Lindberg, 56. Haula, rozhodující sam. nájezd Tuch - 22. Beauchemin (O. Kaše), 26. Vermette, 37. Perry. Střely na branku: 43:29. Diváci: 17.608. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Neal, 3. Tuch (všichni Vegas).