Pešán o výkonech na Karjala Cupu: Neznačí to nic dobrého. Hráči z Česka nestačí juniorům Ruska

Nejen, že nevyšel plán vyhrát turnaj, česká hokejová reprezentace nezískala na Karjala Cupu ani bod a v Helsinkách skončila poslední. Všechna utkání turnaje měla z českého pohledu minimálně jednu společnou věc - nezvládnutou první třetinu. Na závěr Češi podlehli 2:5 Rusům, jejich nejstaršímu hráči bylo 25 let. I o tom mluvil trenér Filip Pešán. Helsinky 13:36 15. listopadu 2021

„Sem tam mi to přišlo, jako kdybychom byli junioři my a oni byli dospělý tým. Mají vyspělé, velmi dobře fyzicky připravené hráče zvyklé hrát nejvyšší ruskou soutěž a dnes jsme jim nestačili. Myslím, že nás Rusové předčili nejen v dovednosti, ale i v rychlosti a síle. Prohráli jsme drtivou většinu osobních soubojů,“ říkal po posledním českém zápasu turnaje trenér Filip Pešán.

Češi v konfrontaci se Švédy, Finy a Rusy neuspěli, na turnaji ani jednou nevedli. I když samozřejmě na olympijské hry do Číny poletí zejména hráči z NHL, na Karjala Cupu byla šance se ukázat.

Kromě nepovedených úvodních třetin, ve kterých Češi dohromady dostali sedm gólů a žádný nedali, sáhli trenéři dvakrát ze tří duelů ke střídání gólmanů. Jen Petr Kváča na úvod ve Švédsku vydržel v brance celých 60 minut.

„Měli bychom se zamyslet, protože jsme tam nechali gólmany úplně vykoupat,“ mluvil o tom útočník David Kaše.

„Málo jsme stříleli, neměli jsme úplně takový tlak do brány, odkud góly padají,“ navazuje na Kašeho reprezentační kapitán Michal Řepík.

První turnaj je u konce s nepříjemným zjištěním pro český národní tým. „Neznačí to samozřejmě nic dobrého. Tým jsme skládali s tím, že byl plný hráčů, kteří by měli do budoucna být tvářemi národního týmu. Většina z nich hraje českou nejvyšší soutěž. Jak je vidět, tak i špičkoví hráči z české nejvyšší soutěže nestačí juniorům Ruska, kteří hrají nejvyšší ruskou soutěž,“ říká trenér Filip Pešán.

S realizačním týmem bude dávat dohromady další nominaci na ruský Channel One Cup, který se bude hrát tradičně před Vánocemi. Bude to poslední možnost, jak vyzkoušet případné posily z evropských lig pro únorový olympijský turnaj v čínském Pekingu.