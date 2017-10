Pět zápasů, devět gólů. Ovečkinova střela je neskutečná, říká Jakub Vrána

Hokejisté Washingtonu stejně jako v minulých letech rozjeli základní část NHL výborně. Po nočním vítězství v New Jersey jsou v tabulce své divize první a předvádějí velmi dobrý hokej. Na ledě Devils je za bodovým ziskem znovu táhl Alexandr Ovečkin. New Jersey 9:12 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alex Ovečkin slaví s Jakubem Vránou, v této sezoně dal už devět gólů | Foto: AP Photo/Nick Wass | Zdroj: ČTK

Střelecká forma Alexandra Ovečkina je neuvěřitelná. V pátém utkání soutěže se prosadil už devětkrát a to ani v přesilovkách nehrál vyloženě na sebe. Překonání padesátigólové hranice už mají zámořští novináři za hotovou věc a to se sezona teprve rozbíhá.

„Jeho střela je něco neskutečného. Měl výborný start, všechno, co vystřelil, padlo do brány. Snad mu to dlouho vydrží,“ chválil pro Radiožurnál ruského útočníka kolega Jakub Vrána.

Sám Ovečkin si navíc ke gólu připsal i asistenci, oba body při vyloučení Pavla Zachy. Po utkání byl ale spokojen především s týmovým úspěchem.

„Je to pro nás velmi důležité, tím spíš, když jsme cítili, že soupeř má hodně velkou motivaci. A ty góly? To neřeším, užívám si, že můžu být na ledě v týmu, kterému to šlape. Je super pocit být u toho,“ řekl po vítězství nad New Jersey Devils 5:2.

Dočkal se i Jakub Vrána, který se šikovnou tečí trefil poprvé v sezoně a ke třem asistencím připojil čtvrtý kanadský bod. Navíc vedle Ovečkina nastupuje v první pětce Capitals.

Alex Ovechkin's shot is ridiculous pic.twitter.com/372eElQuts — Brady Trettenero (@BradyTrett) 14 October 2017

„Na začátek jsem dostal hodně důvěry a snažím se to trenérům vracet. Hrát s Kuzim a Ovim (Kuzněcovem a Ovečkinem, pozn. red) je pro mě něco neskutečného, můžu se něco přiučit. Hlavně se snažím do té lajny zapadnout,“ říká 21letý mladík.

Capitals si po vítězství v New Jersey polepšili na sedm bodů a vedou Metropolitní divizi Východní konference. To se pozitivně podepisuje na náladě týmu, který na velký úspěch čeká už dlouhé roky.

„Nemůžeme koukat zpátky. Co se stalo, to se stalo, to už se nevrátí. Do každé sezony se snažíme jít s čistou hlavou a tenhle rok přijde nová šance,“ věří Jakub Vrána, člen elitní formace Washingtonu Capitals.