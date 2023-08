Gólman Čech znovu oblékl hokejovou výstroj. Během exhibice si zachytal proti hráčům z NHL

Během své profesionální kariéry byl zvyklý chytat střely nejlepších fotbalistů ve světě. Bývalý reprezentační gólman Petr Čech si ale při sobotní exhibici v Litvínově vyzkoušel, jaké to je čelit ranám špičkových hokejistů - i z NHL. A proti současným i bývalým výborným hráčům obstál. Litvínov 16:42 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech během hokejové exhibice | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky si v sobotu užil hokejovou exhibici Zápas legend, v které při přehlídce řady osobností minulosti i současnosti Alby Tým olympijského vítěze z Nagana Roberta Reichela porazil Tým Legend 9:8.

Utkání bylo i poctou legendárnímu útočníkovi Petru Klímovi, který v květnu zemřel. Jeho synové Kevin a Kelly nechyběli ve týmu a hráli po boku hvězdy Bostonu David Pastrňák.

Petr Čech dostal za dvě třetiny sedm gólů, ale hrálo se takřka bez obran. Připsal si několik výtečných zákroků.

„Kdybych věděl, že do té branky nemůžu a že co střela, bude gól, nebudu stíhat, tak bych tam nelezl. Kdybych nehrál soutěže v Anglii, tak bych tam nešel,“ řekl Radiožurnálu Čech.

V Anglii Čech hraje hokej ve třetí lize, nedávno přestoupil do Oxfordu. Chytat ve fotbale a v hokeji je podle něj velký rozdíl.

V hokejové brance chytá v opačném gardu, to znamená, že v pravé ruce má lapačku a v levé vyrážečku. Narozdíl od fotbalu v hokeji musí být pořád ve střehu.

„Když se podíváme na počet střel, jaké v zápase jsou, a počet situací, které se dějí okolo brány, tak je jasné, že se člověk nenudí, protože se pořád něco děje. Kluci, co hrají od malička jen hokej a měli jen šest střel za třetinu, tak jim to přijde, že neměli co na práci. Pro mě, po 20 letech ve fotbale, když mám šest střel za třetinu, tak mi to úplně špatné nepřijde, protože to byl někdy počet střel za celý zápas.“

Rozhodly finance

Jednačtyřicetiletý Petr Čech se proslavil jako fotbalista. Přitom jako dítě toužil po kariéře na ledě.

„Moje první volba, kdybych si mohl vybrat, tak byl hokej, ale nakonec jsem skončil u fotbalu. Dopadlo to tak, jak to je, a jsem rád, že mám na stará kolena možnost vrátit se do dětských let. Zvrtlo se to finančními možnostmi rodiny na to, aby se mohlo koupit všechno vybavení. Ve finále jde člověk na fotbal, koupí jedny kopačky a má vystaráno.“

Ve fotbale se Petr Čech stal jedním z nejlepších gólmanů na světě. Pokud by dal přednost hokeji, netuší, jestli by takových úspěchů dosáhl.

„Těžko říct, člověk nikdy neví. Hokej byl před 30 lety úplně jiný, brankářský styl byl jiný, nikdo neví, jak by to dopadlo. V dnešní době být vysoký gólman je výhoda, já když jsem vyrůstal, tak byli vysocí brankáři v obrovské nevýhodě, protože stylem, jakým se chytalo, se jim nevěřilo. Říkalo se o nich, že to mají daleko na led a nestíhají. Bůh ví, jak by to dopadlo,“ říká Petr Čech, bývalý fotbalový a v současnosti hokejový brankář.

Vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky sledoval parádní zápas legend, který nakonec těsně vyhrál tým Roberta Reichela! Věříme, že jste si utkání užili a děkujeme všem za skvělou atmosféru! pic.twitter.com/vWfLc1nAUa — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) August 19, 2023