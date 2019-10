Na nájezdy jsem si věřil, neskrýval gólman Čech nadšení po vítězné premiéře v hokejové brance

Bývalý fotbalový gólman Petr Čech byl spokojený, že při svém debutu v hokejové brance pomohl Guildfordu k vítězství 3:2 nad Swindonem ve čtvrté anglické lize. Na samostatné nájezdy, při kterých zneškodnil dva pokusy hostů, si věřil, přestože oproti fotbalu neznal exekutory soupeře. Londýn 10:41 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech v dresu hokejového týmu Guildford Phoenix | Zdroj: Reuters

„Zápas jsem si užil se vším všudy. Byla tam skvělá atmosféra, navíc oba týmy podaly velmi dobrý výkon. Takže jsem měl i dost práce. Samozřejmě když člověk vyhraje samostatné nájezdy, může být spokojený,“ řekl Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Nedělní utkání v Guildfordu skončilo v normální hrací době 2:2, v prodloužení gól nepadl a při nájezdech sedmatřicetiletý bývalý fotbalista Chelsea, Arsenalu, Rennes či Sparty zazářil. Chytil první a poslední pokus Swindonu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

„Na nájezdy jsem si věřil, i když původně jsem doufal, že rozhodneme už v prodloužení. Měli jsme na to i dost šancí. Jediné, co pro mě bylo jiné, že jsem hráče soupeře neznal. Přece jenom při fotbale v takových situacích jsem za 15 let dokázal shromáždit informace o soupeřích líp. To byla pro mě taková jedna neznámá, ale věřil jsem si,“ přiznal Čech.

Svůj výkon hodnotil pozitivně. „Dostal jsem první, řekněme smolný gól. Puk jsem vyrazil od betonu do tyčky, pak se ode mě odrazil zpátky a přeběhl za čáru. Jinak jsem se svým výkonem spokojen,“ konstatoval Čech. „Nejtěžší byla asi první třetina, kde jsem neměl moc práce, jelikož jsme dominovali a měli i dost přesilových her. Takže jsem nebyl zas až tak vytížený,“ doplnil rekordman v počtu startů za českou fotbalovou reprezentaci (124).

Podle něj si nikdo v týmu Guildford Phoenix úplně nedokázal představit, jak obrovský ohlas v médiích jeho hokejová premiéra vyvolá. „Všichni očekávali, že to trošku spustí vlnu, ale když jsem jim to vysvětloval, tak si nemyslím, že úplně pochopili, jak velkou vlnu pozornosti to strhne. Pro mě bylo hlavní, že si ten zápas užili a mají i na co vzpomínat,“ uvedl Čech, jenž ukončil fotbalovou kariéru po minulé sezoně.

Zatím nedokáže odhadnout, jak často bude v hokejové brance, a to s ohledem na vytíženost v Chelsea, kde od léta pracuje jako poradce sportovního a technického úseku. „Samozřejmě mám spoustu práce v Chelsea v nové roli. Takže těžko odpovědět na počet zápasů. Bude hlavně záležet, kdy budu mít volno, aby programy hokeje a fotbalu nekolidovaly a vždycky se to trefilo do volného dne. Doufám, že ještě nějaký další zápas přidám. Uvidíme,“ řekl Čech.

Petr Čech vychytal rozhodující nájezd a slavil premiérovou výhru v hokejové brance:

Penalty shots. Sudden death. Wildcats must beat Cech to avoid defeat. Can you guess what happens next? #cfc pic.twitter.com/4Et0IrXNC0 — Liam Twomey (@liam_twomey) October 13, 2019