Hokejové Pardubice mají nového většinového vlastníka, město schválilo prodej podnikateli Dědkovi

Pardubice uzavřou dvě smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, jednu na 20 milionů, druhou na devět milionů korun. Na základě další smlouvy o reklamě budou klubu platit ročně osm milionů korun plus DPH, další podpora bude směřovat na mládežnický hokej. Městský rozvojový fond také poskytne slevu na pronájem ledové plochy, klub bude rovněž dostávat po tři sezony dotace na cenu vstupenek.

Pandemie připravila český hokej o půl miliardy. V budoucnu by se ztráty mohly podepsat na mládeži Číst článek

Podle náměstka primátora Jana Mazucha (ODS) Pardubice od roku 2017, kdy se staly většinovým vlastníkem, neustále řešily ekonomické i další problémy klubu. „Dynamo se zachránilo na poslední chvíli a bez pomoci investora, s nímž jsme vyjednávali, by se to nepodařilo. Hodnota klubu nebo jeho příjmy by klesly o nějakých 50 milionů korun,“ uvedl Mazuch.

Petr Dědek podle svých slov za většinový podíl zaplatí 12 milionů korun. Bude ale muset zajistit ve třech nejbližších sezonách mírně ziskové hospodaření. Ve smlouvě si naopak vyjednal, že město bude do multifunkční arény investovat a také opci na prodloužení na dalších deset let.

Tvrdá smlouva

Pocta pro Kempného. Washington nominoval českého obránce na ocenění za oddanost hokeji Číst článek

Ne všichni zastupitelé s podmínkami kontraktu souhlasili. Karel Haas (ODS) návrh považoval za zcela nevyvážený. Upozorňoval například, že Dědek ročně do klubu vloží 15 milionů korun, zatímco město se všemi úlevami zhruba 35 milionů korun. Vadilo mu také, že po ukončení smlouvy by město mělo klub odkoupit zpět za odhadní cenu nebo že prodej extraligové licence jinam je blokován pouze pokutou jeden milion korun.

Právník magistrátu Aleš Uchytil přiznal, že smlouva je pro město velmi tvrdá. Pardubice si ale nemohou příliš vybírat, nákladná multifunkční aréna by bez hokejového klubu prakticky pozbyla smysl. Děděk získá i exkluzivitu na provozování cateringu na všech akcích.

Pardubice jsou v současnost majoritním akcionářem s 96,2 procenta cenných papírů. Většinu získaly v roce 2017, kdy koupily balík akcií od podnikatele Romana Šmidberského, aby klubu finančně pomohly. Podíl města by měl nyní klesnout na 46 procent. Menšinovými akcionáři jsou Dušan Salfický, Petr Čáslava a zapsaný spolek HC Pardubice.