Po několika týdnech nejistoty a neklidu si hokejový gólman Petr Mrázek konečně oddychl. Na začátku tohoto týdne podepsal se svým stávajícím klubem, Carolinou, novou smlouvu, a to na dva roky. Do nové sezony NHL by navíc měl vstoupit jako brankářská jednička týmu. Praha 7:39 6. července 2019

Sedmadvacetiletý reprezentant je tak rád, že se mu povedlo restartovat kariéru, kvůli čemuž před rokem do Caroliny přicházel.

„Loni jsem šel do týmu a ani jsem nevěděl, do čeho půjdu. Věděl jsem, že ten tým je mladý, ale ta situace byla úplně jiná. Myslím si, že jako brankář jsem více vyzrál,“ gólman Petr Mrázek na sobě po roce v Carolině pozoruje zlepšení, které mu pomáhá znovu nastartovat kariéru.

Brankář Mrázek se chystá na další sezonu s novou smlouvou. Pomáhá mu i psycholog Jelínek

Po slibných prvních třech sezonách v Detroitu byl totiž Mrázek loni v únoru vyměněn do Philadelphie, kde ale vydržel jen do konce sezony, po které putoval právě do Caroliny. Tam získal k chytání nový impuls. Na tom má velkou zásluhu mentální kouč a sportovní psycholog Marian Jelínek, s kterým Mrázek spolupracuje od loňského léta.

„Myslím si, že každý gólman, který je v lize, tak může chytat. Je to o maličkostech a o hlavě,“ popisuje Petr Mrázek, proč vůbec začal s Marianem Jelínkem spolupracovat. Uznávaný hokejový trenér a sportovní psycholog už v minulosti pomohl řadě sportovců. Dlouhou dobu byl osobním koučem Jaromíra Jágra, jeho rady ale využívala například i tenistka Karolína Plíšková. Do této společnosti teď patří i Petr Mrázek, který je s Jelínkem v kontaktu celoročně a rady od něj přebírá v průběhu celé sezony.

„Mít to v hlavě dobře nastavené. Řekl mi, ať to jsem pořád ve stejné rovině a nemám výkyvy. Také ať si nemyslím, že když člověk chytá v zápase dobře, tak že to půjde dobře celou dobu. Mít to v hlavě dobře nastavené a jít si za cílem, který jsme si dali s Marianem loni a dáme si ho i letos,“ líčí český brankář pro Radiožurnál

Tím cílem by mohlo být například to, aby se Petr Mrázek v NHL natrvalo konečně prosadil jako týmová jednička. V Carolině by odchovanec Vítkovic minimálně na začátku sezony tuhle pozici měl mít.