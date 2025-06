Gólman Mrázek v NHL znovu mění tým a míří do Anaheimu. V týmu se potká s Dostálem a Gudasem

Red Wings získali za Mrázka brankáře Johna Gibsona a dva výběry na draftu v příštích dvou letech.

Třiatřicetiletý český gólman se vrátil do Detroitu v březnu, kdy přišel z Chicaga. Za Red Wings při druhém angažmá nastoupil nakonec jen v pěti zápasech.

Celkem má Mrázek v NHL na kontě 428 utkání s průměrem 2,85 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 90,6 procenta. Vedle Chicaga a Detroitu v zámořské lize působil i ve Philadelphii, v Carolině a Torontu.

Gibson spojil celou dosavadní kariéru v NHL s Anaheimem. „Děkujeme Johnovi za čas strávený v naší organizaci a za to, že byl nedílnou součástí Ducks více než deset let. Ukázalo se, že chce novou příležitost, a po mnoha diskusích s ním jsme cítili, že teď je ten správný čas k tomuto kroku,“ uvedl generální manažer Pat Verbeek.

Za měsíc dvaatřicetiletý Gibson působil v klubu od roku 2013 a po většinu času byl jedničkou týmu. V průběhu 13 sezon odchytal více než 500 zápasů v základní části a dalších 26 utkání přidal v play off. Aktuálně mu zbývají ještě dva roky z osmileté smlouvy, která mu zajišťuje celkem 51,2 milionu dolarů.

Vedle Mrázka a Dostála, kterému po sezoně skončila smlouva a je takzvaným chráněným volným hráčem, působí v Anaheimu i další český brankář Tomáš Suchánek. Stříbrný medailista z MS juniorů v roce 2023 ale uplynulou sezonu kvůli zranění vynechal. Mrázek má smlouvu ještě pro příští ročník NHL.

