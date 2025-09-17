Šestnáctiletého Tomka chválí spoluhráči i trenér. ‚Věříme, že si brousíme klenot,‘ těší gólmana Frodla
Hokejisté karlovarské Energie ve čtvrtém kole Tipsport extraligy potvrdili, že se jim daří na ledě pražské Sparty. V O2 Areně vyhráli popáté za sebou, tentokrát 2:1. Vítěznou branku Karlových Varů vstřelil po samostatném úniku teprve šestnáctiletý talent Petr Tomek.
„Má super střelu a na to, že je mu 16 let, tak je těžké to chytit. V zakončení je strašně šikovný před brankou. Snažíme se ho hodně povzbuzovat, ať si věří. Všichni věříme, že si brousíme klenot pro český hokej. Ani nevím, co jsem v 16 letech dělal, snad jsem chytal na Kobře první ligu,“ smál se gólman karlovarské Energie Dominik Frodl, který má pro Petra Tomka samá slova chvály.
Poslechněte si, co říkají hokejisté Karlových Varů o talentovaném spoluhráči Petru Tomkovi
O šestnáctiletém útočníkovi mluví pozitivně i asistent trenéra Západočechů David Moravec.
„Ta situace tak vykrystalizovala, velmi dobře se ukázal v přípravných zápasech a pak se vešel do sestavy. Je platný, dává góly, výborně se s tím popasoval a je to velmi poctivý kluk, který si jde za svým a ví, co chce dokázat,“ prohlásil Moravec.
Pražská Sparta inkasovala už ve druhé minutě, rychlou dorážkou otevřel skóre Nicholas Jones. A do kabin šli domácí právě po trefě Petra Tomka s dvoubrankovou ztrátou.
Gólman Frodl ale zdůraznil, že Karlovy Vary vyhrály na ledě Pražanů už popáté za sebou. „Věříme si a nejedeme sem jako beránek na porážku. Všechny zápasy, co jsme tady za ty tři sezony vyhráli, byly od nás jako jeden muž,“ poznamenal.
UŽ HO NĚKDO ZASTAVTE! 🤯— Tipsport extraliga (@telhcz) September 16, 2025
16letý 𝐏𝐞𝐭𝐫 𝐓𝐨𝐦𝐞𝐤 přidává na své konto už třetí extraligovou trefu 🚀
📸 @hokejkv #TELH | #momentytelh | #SPAKVA pic.twitter.com/cfIVa0E5sH
Sparta tak ani tentokrát doma proti Energii neuspěla, těšit ji může alespoň proměněná přesilovka.
Po dvanácti nevyužitých početních výhodách v tomto ročníku skóroval z té třinácté útočník Michael Špaček. I tak je ale jedna trefa při početní převaze podle Špačka málo, zvlášť když Sparta prohrávala.
„Nebyli jsme schopní si pomoci nějakou přesilovkou, i když jsme měli dobré šance. Musíme na tom pracovat a věřit, že se to otočí, až zase najedeme na vítěznou vlnu,“ uvědomuje si forvard Pražanů.
Sparta bude po porážce s Karlovými Vary 1:2 hrát v příštím kole na ledě Litvínova. Energie přivítá Hradec Králové.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|HC KOMETA BRNO
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2.
|BANES Motor České Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4.
|HC ŠKODA PLZEŇ
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5.
|HC Oceláři Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6.
|HC DYNAMO PARDUBICE
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7.
|HC Sparta Praha
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8.
|HC Energie Karlovy Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9.
|BK Mladá Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10.
|Rytíři Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11.
|Bílí Tygři Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12.
|HC Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13.
|HC Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14.
|Mountfield HK, a.s.
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2