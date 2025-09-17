Šestnáctiletého Tomka chválí spoluhráči i trenér. ‚Věříme, že si brousíme klenot,‘ těší gólmana Frodla

Hokejisté karlovarské Energie ve čtvrtém kole Tipsport extraligy potvrdili, že se jim daří na ledě pražské Sparty. V O2 Areně vyhráli popáté za sebou, tentokrát 2:1. Vítěznou branku Karlových Varů vstřelil po samostatném úniku teprve šestnáctiletý talent Petr Tomek.

Video Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Petr Tomek z Karlových Varů přijímá gratulace od spoluhráčů

Petr Tomek z Karlových Varů přijímá gratulace od spoluhráčů | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Má super střelu a na to, že je mu 16 let, tak je těžké to chytit. V zakončení je strašně šikovný před brankou. Snažíme se ho hodně povzbuzovat, ať si věří. Všichni věříme, že si brousíme klenot pro český hokej. Ani nevím, co jsem v 16 letech dělal, snad jsem chytal na Kobře první ligu,“ smál se gólman karlovarské Energie Dominik Frodl, který má pro Petra Tomka samá slova chvály.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říkají hokejisté Karlových Varů o talentovaném spoluhráči Petru Tomkovi

O šestnáctiletém útočníkovi mluví pozitivně i asistent trenéra Západočechů David Moravec.

„Ta situace tak vykrystalizovala, velmi dobře se ukázal v přípravných zápasech a pak se vešel do sestavy. Je platný, dává góly, výborně se s tím popasoval a je to velmi poctivý kluk, který si jde za svým a ví, co chce dokázat,“ prohlásil Moravec.

Pražská Sparta inkasovala už ve druhé minutě, rychlou dorážkou otevřel skóre Nicholas Jones. A do kabin šli domácí právě po trefě Petra Tomka s dvoubrankovou ztrátou.

Gólman Frodl ale zdůraznil, že Karlovy Vary vyhrály na ledě Pražanů už popáté za sebou. „Věříme si a nejedeme sem jako beránek na porážku. Všechny zápasy, co jsme tady za ty tři sezony vyhráli, byly od nás jako jeden muž,“ poznamenal.

Sparta tak ani tentokrát doma proti Energii neuspěla, těšit ji může alespoň proměněná přesilovka.

Po dvanácti nevyužitých početních výhodách v tomto ročníku skóroval z té třinácté útočník Michael Špaček. I tak je ale jedna trefa při početní převaze podle Špačka málo, zvlášť když Sparta prohrávala.

„Nebyli jsme schopní si pomoci nějakou přesilovkou, i když jsme měli dobré šance. Musíme na tom pracovat a věřit, že se to otočí, až zase najedeme na vítěznou vlnu,“ uvědomuje si forvard Pražanů.

Sparta bude po porážce s Karlovými Vary 1:2 hrát v příštím kole na ledě Litvínova. Energie přivítá Hradec Králové. 

Tabulka Tipsport extraliga 2025/2026 (PLATNÉ K 17. 9. 2025)
Tým Z V VP PP P Skóre B
1. HC KOMETA BRNO 4 4 0 0 0 14:5 12
2. BANES Motor České Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC VÍTKOVICE RIDERA 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC ŠKODA PLZEŇ 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři Třinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC DYNAMO PARDUBICE 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta Praha 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. Rytíři Kladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Bílí Tygři Liberec 4 1 0 0 3 9:13 3
12. HC Olomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. HC Litvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield HK, a.s. 4 0 1 0 3 10:18 2

Kristián Šveda Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme