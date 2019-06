Byli společně u posledního titulu Sparty. K dalšímu by Hlinka a Ton měli dovést klub jako členové vedení

Na ledě jim to spolu klapalo velmi dobře a teď na to můžou navázat v kanceláři. Nový sportovní ředitel hokejové Sparty Petr Ton si za svého nejbližšího spolupracovníka vybral bývalého spoluhráče Jaroslava Hlinku, kterého nazývá svoji pravou rukou. Legendy slavného klubu mají pomoci s návratem mezi extraligovou elitu. Praha 13:24 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Ton ještě jako hokejista Sparty | Foto: Jaroslav Legner / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Já jsem uměl nahrát a on neskutečně všechno zakončit. Takže dá se to teď přenést,“ řekl Radiožurnálu Hlinka. „Teď mu budu nahrávat já s hráči, on musí skórovat, že to dotáhne všechno do konce,“ smál se Ton.

„Nepřivedl jsem si sem kamaráda, přivedl jsem si člověka, o kterém si myslím, že je nejvhodnější,“ dodal Ton.

Když porovnáte záběry České televize z doby, kdy oba ještě hráli, a realitu kanceláře v holešovické aréně, ten rozdíl je na první pohled zřejmý.

Petr Ton právě odložil šanony s několika složkami různých dokumentů a podkladů, Jaroslav Hlinka zase doslova přiběhl ze schůzky, kterých má prý ve své nové funkci víc než dost od chvíle, kdy nadobro odložil hokejovou výstroj.

„Sako jsem na sobě ještě neměl. Pro mě je to asi úplně jiné. Od počítačů a těchto věcí, až po jednání s agenty. Jiné je to, že najednou sedím za stolem s klukem, s kterým se znám, a jsme kamarádi. Oficiálně je mým nadřízeným. Je to dobrý šéf,“ smál se Hlinka.

Brepta Ton

Usmíval se ale i Ton. „Máme stejný pohled, jak by to mohlo fungovat,“ doplňuje Hlinku bývalý střelec. Tahle dvojice má teď před sebou nelehký úkol dát zapomenout na poslední výsledkově velmi slabé sezony slavného klubu, sestavit konkurenceschopný tým a třeba objevit duo, které by si na ledě rozumělo stejně tak dobře a gólově táhlo Spartu ideálně za mistrovským titulem.

Vždyť na ten se tu čeká od roku 2007 a tehdy na tom měli velkou zásluhu právě oni dva. „Pro mě byla radost hrát hokej s Toňákem, protože s lepším střelcem jsem asi nikdy nehrál. A jako člověk je spíš takový tichý,“ popisuje Hlinka.

„Vždycky jsem byl uzavřenější. Ale vždycky, když se dostanu trochu do emocí, tak mám trochu moc přebreptů. Mám plno myšlenek a vždycky z toho vyjde nějaká speciálka. Už si ze mě dělají srandu, až mi v kanceláři znovu vymalují, že za chvilku budou muset malovat znovu. Tady máme tradici dole, že jsme tyhle hlášky vždycky psali u masérů a u kustodů v jejich místnosti,“ usmívá se Petr Ton na otázku, proč mu říkají brepta.

Fanoušci pražského klubu můžou po změnách ve vedení doufat, že vedle přebreptů a hlášek nového sportovního manažera bude třeba brzy na zdi v Holešovicích viset také plakát s extraligovými mistry. Ten poslední už je totiž dvanáct let starý.