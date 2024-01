Beru to jako motivaci, usmíval se Ton mladší po prvním extraligovém gólu. Zápisné nechá tátovi

Hokejista Petr Ton už zase pomáhá rozhodovat zápasy ve prospěch Sparty. Ne však dlouholetá opora a nyní výkonný ředitel pražského klubu, ale jeho syn. Jedenadvacetiletý Petr Ton mladší totiž otevřel skóre extraligového zápasu s Třincem, který nakonec domácí ovládli s přehledem 5:1. Praha 8:28 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Ton | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V dresu hokejové Sparty už zase řádí Petr Ton. Syn sparťanské legendy se ve svém prvním domácím zápase prosadil a pomohl k vítězství ve vyhecovaném extraligovém duelu s Třincem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal po svém prvním extraligovém gólu Petr Ton mladší

Podobnou radost z branek si mohli sparťanští fanoušci vychutnávat dlouhých jedenáct sezon, během kterých patřil Petr Ton mezi tahouny Pražanů a pomohl ke dvěma mistrovským titulům.

Ton junior má ke statusu legendy ještě daleko, vždyť tohle byl jeho teprve druhý zápas za A-tým Sparty a vůbec první extraligový gól.

„Je to věc, na kterou nikdy nezapomenu, takhle dát první gól před plnou O2 arenou. Jsem za to moc rád,“ opakoval Petr Ton mladší, stejně jako jeho táta odchovanec Kladna, za které v této sezoně zapsal svůj extraligový debut.

Fanoušci @HCSpartaPraha můžou opět skandovat jméno PETR TON! Jedenadvacetiletý útočník si ve druhém startu připsal svůj první extraligový gól #momentytelh | #TELH | #SPATRI pic.twitter.com/KJL1dbxbyh — Tipsport extraliga (@telhcz) January 28, 2024

Jinak ale hraje za prvoligové Litoměřice, se kterými Sparta spolupracuje, a tak si při absenci několika zraněných útočníků vytáhla právě následovatele slavného rodu.

„Už jsem na to odmala zvyklý. Neberu to tak, že by to byl tlak, spíš jako motivaci pokračovat v tom, co můj táta dokázal a dokázat alespoň to, co on,“ dodal spokojený Ton.

„Byli jsme strašně rádi, byl to důležitý první gól. Víme, že máme velkou marodku, vystřídali jsme pár kluků, které jsme chtěli vidět, a dneska jsme viděli Toňáka. Jak to bude dál záleží i na hráčích, kteří přijdou zpátky,“ potvrdil spokojenost trenér Pražanů Pavel Gross.

A byť není jasné, jestli bude Ton ve Spartě ve zbytku základní části pokračovat, tak ho přesto nemine zápisné za premiérovou trefu - i když je otázka, z které kapsy nakonec do týmové kasy poputuje.

„Řeknu to tátovi, aby to za mě zatáhnul, tak to schytal on,“ směje se šťastný syn sparťanské hokejové legendy Petr Ton mladší.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 29. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 40 25 7 5 3 155:91 94 2. HC Sparta Praha 42 24 6 2 10 133:95 86 3. HC Oceláři Třinec 41 18 8 5 10 127:104 75 4. HC Litvínov 42 20 4 3 15 130:122 71 5. Bílí Tygři Liberec 43 20 3 3 17 140:130 69 6. HC KOMETA BRNO 41 17 6 3 15 128:110 66 7. HC Motor České Budějovice 41 17 2 10 12 114:114 65 8. Mountfield HK, a.s. 42 13 6 10 13 109:114 61 9. HC Olomouc 42 13 7 4 18 102:124 57 10. HC Energie Karlovy Vary 41 11 8 3 19 101:109 52 11. HC ŠKODA PLZEŇ 40 12 5 4 19 102:113 50 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 38 11 4 7 16 92:103 48 13. BK Mladá Boleslav 42 7 5 6 24 83:135 37 14. Rytíři Kladno 39 5 3 9 22 94:146 30