Útočníci Voráček a Frolík shodně pomohli svým týmům v NHL gólem k vítězstvím

Čeští hokejoví útočníci Jakub Voráček a Michael Frolík se góly podíleli na výhrách svých mužstev. Voráček pomohl Philadelphii Flyers přesnou trefou k vítězství nad Detroitem 6:5 v prodloužení a Frolík přispěl svou brankou k výhře Calgary Flames nad Pittsburghem. Philadelphia 22:48 16. února 2019

Voráček pomohl Philadelphii svým gólem již k jedenáctému vítězství z posledních třinácti zápasů NHL. Flyers se tak přiblížili na šest bodů poslední postupové příčce do play off ve Východní konferenci, kterou drží jejich rivalové Pittsburgh Penguins.

Právě ti doma nestačili na Calgary, se kterými prohráli 4:5. K výhře Flames pomohl přesnou trefou i útočník Michael Frolík, jenž byl za svůj výkon navíc vyhlášen první hvězdou utkání. Kanadský tým navíc přerušil sérii čtyř porážek.

Voráček svůj gól vstřelil po 31 vteřinách třetího dějství, když zvýšil náskok Philadelphie už na 4:1. Doklepl puk bekhendem do odkryté branky poté, co před něj gólman Jimmy Howard vyrazil střelu Oskara Lindbloma. V sezoně to byla již jeho patnáctá branka.

Frolík se přesně trefil po 99 sekundách druhé třetiny, když bekhendem dorazil puk za Matta Murrayho a poslal Calgary do vedení 2:1. Na svůj dvanáctý gól v sezoně čekal jedenáct zápasů.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Calgary 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

Branky: 46. a 55. Malkin, 18. Guentzel, 27. Crosby - 8. Mangiapane, 22. Frolík, 24. Czarnik, 37. Hamonic, 39. S. Bennett. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.667. Hvězdy zápasu: 1. Frolík (Calgary), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. D. Ryan (Calgary). Philadelphia - Detroit 6:5 v prodl. (1:1, 2:0, 2:4 - 1:0)

Branky: 23. a 62. Konecny, 5. Gostisbehere, 25. Laughton, 41. Voráček, 42. Patrick - 49. a 60. Mantha, 15. Nyquist, 43. Bertuzzi, 44. Vanek. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.342. Hvězdy zápasu: 1. Patrick (Philadelphia), 2. Mantha (Detroit), 3. Konecny (Philadelphia).