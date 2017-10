Philadelphia začala sezonu na 'tripu'. Je to dobře, tým se stmeluje, říká Neuvirth

Asi nejnáročnější program na úvod nového ročníku NHL má tým Philadelphia Flyers. Mužstvo s trojicí Čechů v sestavě se poprvé doma představí až po sérii čtyř zápasů venku - a po náročném cestování. I přesto se tým kolem Jakuba Voráčka na začátku sezony prezentoval hodně odvážnou a ofenzivní hrou, když v Los Angeles prohráli 0:2. Los Angeles 11:43 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Neuvirth | Foto: Mark J. Terrill | Zdroj: AP/ČTK

Flyers vyrazili hned na úvod soutěže na těžký trip napříč celým kontinentem a v prvních dvou hracích dnech odehráli dva těžké zápasy. V San Jose uspěli, v Los Angeles ne.

NHL: Pastrňák střílel, Krejčí nahrával. Frk dal gól na své narozeniny a Pittsburgh schytal desítku Číst článek

„Ještěže jsme včera vyhráli, to se hned líp dýchá, když vyhrajete na začátku sezony v tak těžké hale jako je San Jose. Dnes jsme zase podali výborný výkon, bohužel nám tam nic nepadlo, ale oba zápasy byly z naší strany po herní stránce kvalitní,“ řekl pro Radiožurnál útočník Flyers Jakub Voráček.

Do branky se poprvé v sezoně dostal Michal Neuvirth, který se blýskl zákrokem proti Kopitarovi a i dál chytal dobře. I při prohře 0:2 si připsal 25 úspěšných zákroků. Jeho spoluhráči se v prvních duelech prezentují hodně útočnou hrou, kterou si užívají hráči, ale gólmanům se příliš líbit nemusí.

MICHAL NEUVIRTH ARE YOU KIDDING pic.twitter.com/tlyOlRvqr7 — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 6 October 2017

„Michal by potřeboval ještě jednoho obranného beka,“ pousmál se Radko Gudas. „Ale chytal skvěle, s góly nemohl nic dělat, to my si musíme pokrýt kluky, co góly dávali, takže odvedl super výkon,“ chválil obránce muže v masce.

V obou prvních zápasech vyslali Flyers na branky soupeře po 35 střelách. „Vloni jsme často stříleli, ale střely byly spíš od obránců, na tom jsme pracovali celý kemp, abychom se dostávali do předbrankového prostoru a snažíme se vytvářet šance z větší blízkosti,“ vysvětluje taktiku týmu Jakub Voráček.

Michal Neuvirth byl po zápase v Los Angeles smutný prohry, na těžký začátek soutěže ji ale svádět nechtěl. Dlouhá cesta prý může týmu paradoxně pomoct.

„Máme tu pár mladých kluků, co jsou noví v týmu, pomalu se to stmeluje. Je dobré začínat takhle na tripu,“ říká brankář Flyers Michal Neuvirth.