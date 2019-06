Dočkají se někteří chomutovští hokejisté výplat? Extraliga vyzvala banku k uvolnění záruk klubu

„Banka může rozhodnout o tom, jestli žádosti jsou věcně správně, a taky se k tomu vyjádřit záporně. Pečlivě jsme sepsali žádosti, aby měly všechny náležitosti a všechny parametry tak, jak to předepisuje bankovní záruka, a uvidíme, co nám ráno sdělí,“ řekl Radiožurnálu ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Vedení soutěže požádalo banku, aby bankovní zárukou chomutovských Pirátů uspokojila, ať už bývalé nebo současné hráče a trenéry, kterým dluží na výplatách.

„Určitě někde bylo i přes milion korun. Máme kluky, kterým se dluží ‚jenom‘ třicet nebo padesát tisíc. Rozptyl je tam veliký a je to samozřejmě i podle hráče, jakou měl uzavřenou s klubem smlouvu,“ vysvětlil Libor Zbořil, který je prezident České asociace hokejistů.

Ta zastupuje ve sporu s Chomutovem skoro dvě desítky hráčů a trenérů. „Všichni kluci si na bankovní záruku nesáhnou, protože dosahuje pouze výše tří milionů korun. Pravidla jsou jasná: kdo dřív z hráčů přijde, ten, jak se říká vulgárně, dřív mele. Na všechny se nedostane, ostatní musí čekat,“ dodal Zbořil, podle kterého hráči a trenéři po bývalém extraligovém klubu žádají zaplacení až sedmi milionů korun.

Což je shodou okolností částka, která byla dříve bankovní zárukou v nejvyšší soutěži. „Před dvěma lety přišel požadavek z Asociace klubů o tom, jestli by se nedala snížit, když se za posledních deset let s bankovní garancí, to znamená od případu Vsetín, kdy se zavedla sedmimilionová garance, nečerpalo,“ vysvětluje ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Pokud ale chce Chomutov v nadcházející sezóně hrát druhou nejvyšší soutěž, musí splnit podmínky licenčního řízení. Tedy nejpozději do čtvrtka předložit přehled všech dluhů a nejpozději do konce července doložit uhrazení všech těchto závazků.