6 zápasů, 0 bodů. ‚Jiné hráče nemáme a na trhu nejsou,‘ říká Růžička o krizi Chomutova

V posledních dvou letech jeho tým i kvůli finančním problémům opustili klíčoví hokejisté, a tak se teď ze všech sil snaží zmátořit mužstvo s prořídlými řadami. Chomutovský trenér Vladimír Růžička se svým týmem prohrál na Spartě i šesté utkání extraligové sezony. Praha 8:11 1. října 2018 Vladimír Růžička hledá cestu z chomutovské krize. Piráti v extralize ještě nebodovali

„Byl jsem zvyklý mít škálu hráčů, která jde nějak promíchat. Ale už jsem to promíchával a účinek to bohužel moc nemá. Bohužel hrajeme s tím, co je,“ pokrčil po šesté porážce v řadě trenér Chomutovských Pirátů Vladimír Růžička.

Před tiskovou konferencí procházel Vladimír Růžička kolem sparťanské kabiny, ze které se ozývalo dunění hlasité hudby, smích a pak i vítězný pokřik. Několik hráčů movitějšího klubu by se mu v kádru Chomutova hodilo, protože finančních problémů chyběla Severočechům v Praze kvalita.

„V našem týmu už není kde brát, jiné hráče už nemáme. A to jsem šťastný, že nemáme zraněné hráče. Když se dva tři klíčoví hráči zraní, tak už nevím. Máme dva hráče navíc a ti hrají v Ústí,“ posteskl si bývalý reprezentační trenér i nad šířkou kádru.

„Abych řekl pravdu, hráči, které bychom potřebovali třeba do přesilovek, na trhu nejsou,“ říká. Během rozhovoru několikrát přizná, že situace je složitá, ale že se klub pokusí získat na rozebraném trhu posily.

Složitá situace, Růžička přiznává, že klub i tak zkusí najít na rozebraném trhu posily. A dotaz, zda mu věří klubové vedení, ho rozesměje:

„Pánové Veverkové? Tak jim zavolejte a zeptejte se. Když vám někdo dá smlouvu na 10 let, ta se takovým věcem musím smát. Asi bych tam pak dělal rolbaře, manažera, nebo se budu chodit koukat na počasí,“ usmívá se Vladimír Růžička.